ETV Bharat / state

ETV भारत की खबर से बची नदी! प्रशासन ने लगवाए स्टाप डैम के गेट, सिंध को सुखा रहे थे माफिया

स्टाप डैम बना ग्रामीणों की जीवन रेखा कोलारस और शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में सवा सौ गांवों के ग्रामीणों को लाभांवित करने के लिए साढ़े पांच साल पहले सिंध नदी में स्टाप डैम बनवाए गए थे. इन स्टाप डेम के कारण सिंध नदी में वर्ष भर पानी रहता था. नदी में पानी रहने के कारण न सिर्फ मवेशियों को पूरे साल पीने के लिए पानी मुहैया होता है, बल्कि सिंध नदी के दोनों किनारों पर पांच से दस किमी की दूरी तक बसे गांवों में वाटर लेवल मेनटेन रहता है. जल संसाधन विभाग बारिश के मौसम से कुछ समय पूर्व स्टाप डेम के गेटों को खोल देता है और बारिश का मौसम समाप्त हाेते ही इन गेटों को बंद कर दिया जाता है.

शिवपरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ETV भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. स्टाप डैम के गेट तोड़ने की खबर छपने के बाद प्रशासन हरकत में आया और माफिया द्वारा तुड़वाए गए गेटों को फिर से लगवाया है. आरोप है कि, रेत माफिया नदी खाली कर रहे थे, ताकि रेत का अवैध खनन आसानी से कर सकें. गेट टूटे जाने के बाद भी जल संसाधन विभाग द्वारा गेट बंद नहीं किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में रोष था.

माफियाओं ने तोड़े डैम के गेट

इस बार भी जल संसाधन विभाग ने नवम्बर महीने में गेट बंद कर दिए थे, इस कारण नदी में पानी भरा हुआ था. नदी में पानी भरा होने के कारण रेत माफिया नदी से रेत का अवैध खनन नहीं कर पा रहे थे. इसी के चलते माफिया ने सांठगांठ करते हुए गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात सढ़बूढ़ घाट पर कुछ गेट खुलवा दिए तो कुछ तुड़वा दिए, ताकि नदी का पानी खाली हो जाए और रेत खनन का काम तेजी से शुरू हो सके.

ईटीवी भारत की खबर का असर

ETV भारत ने इस खबर को 24 अप्रैल को प्रमुखता से दिखाया गया था. खबर में इस पूरे षड़यंत्र को उजागर करते हुए नदी खाली होने से आसपास के गांवों के ग्रामीणों, मवेशियों को होने वाले नुकसान का भी उल्लेख किया. खबर प्रकाशित हाेने के उपरांत प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया. शनिवार को ही बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव ने जल संसाधन विभाग के जिम्मेदारों को अवगत करवा कर टीम बुलाई और गेट लगवाए ताकि पानी को बहने से रोका जा सके.

बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया, ''इस संबंध में जल संसाधन के अधिकारियों से संपर्क कर एक टीम बुलवाई गई और सढ़बूढ़ घाट पर जो गेट खोले गए थे, उन्हें लगवाया गया तथा जो गेट क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे, उन्हें दुरूस्त करवाया गया है. इसके साथ ही ग्रामीणों को इस बात की भी हिदायत दी गई है कि अगर आगे से यह गेट खोलने या उन्हें क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''