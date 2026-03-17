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करेरा बिजली दफ्तर में EOW का छापा, ट्रांसफार्मर में बिजली कनेक्शन के लिए मांगी रिश्वत

शिवपुरी: करेरा कस्बे में तहसील कार्यालय के पास स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में सोमवार को ईओडब्ल्यू ग्वालियर की टीम ने छापा मारा. ईओडब्ल्यू की टीम ने करीब 4 से 5 बजे के बीच कार्रवाई की, जहां बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में ऑपरेटर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इस मामले में संबंधित जेई को मुख्य आरोपी बनाया गया है.

ईओडब्ल्यू अधिकारी शैलेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि "दोनी गांव के प्रदीप रावत के पिता ने गांव में 2 ट्रांसफार्मर लगवाए थे. लेकिन ट्रांसफार्मर पर विद्युत कनेक्शन के लिए जेई सुजीत मिश्रा द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी. जिसकी शिकायत की जांच करते हुए कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान पाया गया कि आरोपी सुजीत मिश्रा द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण कुशवाहा को पैसे देने की बात हुई, जिसे 20 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है."

करेरा बिजली दफ्तर में EOW का छापा (ETV Bharat)

44 हजार पहले ही ले चुका था जेई

शिकायतकर्ता प्रदीप रावत ने बताया कि "ट्रांसफार्मर में बिजली कनेक्शन देने के लिए जेई द्वारा पहले 44 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी." जिसके बाद शिकायतकर्ता ने जेई सुजीत मिश्रा को 44 हजार रुपए दिए थे. लेकिन बिजली कनेक्शन न देकर दोबारा 30 हजार रुपए की डिमांड की गई. इसके बाद प्रदीप ने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू एसपी को दर्ज कराई.

20 हजार रुपए लेते कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ा गया

जेई द्वारा दोबारा डिमांड किये गये 30 हजार रुपए में से 25 हजार रुपए में सौदा तय हुआ था. जिसके बाद प्रदीप रावत 20 हजार रुपए देने के लिए पहुंचा और बाकी के पैसे बाद में देने की बात कही थी. इस दौरान जेई सुजीत भदौरिया बाहर होने की बात कहते हुए उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण कुशवाहा को पैसे लेने के लिए बोला. प्रवीण कुशवाहा ने जब रिश्वत ली, तभी ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस मामले पर ईओडब्ल्यू अधिकारी शेलेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि "मुख्य आरोपी सुजीत मिश्रा है, जबकि प्रवीण कुशवाहा को उनका सहयोगी बनाया गया है."