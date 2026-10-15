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शिवपुरी में 2 घंटे मिल रही बिजली, सिंचाई नहीं होने से सूखने की कगार पर सब्जियां, चिंता में किसान

शिवपुरी में बिजली कटौती से किसान ( ETV Bharat )

शिवपुरी: जिले में इस बार मानसून के दौरान कम बारिश होने का असर अब गंभीर बिजली संकट के रूप में सामने आ रहा है. जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हर दिन घंटों की अघोषित बिजली कटौती की जा रही है. जिससे किसानों की रबी फसलों की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हो गई है. खेतों में सिंचाई के लिए समय पर बिजली न मिलने से अन्नदाता बेहद परेशान हैं.

शिवपुरी में बिजली कटौती से किसान परेशान