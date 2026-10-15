शिवपुरी में 2 घंटे मिल रही बिजली, सिंचाई नहीं होने से सूखने की कगार पर सब्जियां, चिंता में किसान
शिवपुरी में गहराया बिजली संकट, कम बारिश और घंटों की कटौती से रबी फसल की बुवाई प्रभावित, किसानों में आक्रोश. रिपोर्ट- यतीश मोनू प्रधान
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:35 PM IST
शिवपुरी: जिले में इस बार मानसून के दौरान कम बारिश होने का असर अब गंभीर बिजली संकट के रूप में सामने आ रहा है. जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हर दिन घंटों की अघोषित बिजली कटौती की जा रही है. जिससे किसानों की रबी फसलों की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हो गई है. खेतों में सिंचाई के लिए समय पर बिजली न मिलने से अन्नदाता बेहद परेशान हैं.
शिवपुरी में बिजली कटौती से किसान परेशान
हालांकि सरकार ने राज्य स्तर पर बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच चुनौती को स्वीकार किया है. लेकिन शिवपुरी जिले के हालात और ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की आंख-मिचौली से किसान त्रस्त हैं. किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन में पहले ही कम बारिश और सूखे जैसे हालात के कारण उनकी फसलें चौपट हो चुकी हैं. अब यदि रबी सीजन में भी सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिली, तो उन्हें अपनी लागत निकालना भी भारी पड़ जाएगा और खेतों में फसल बचाना मुश्किल हो जाएगा.
कांग्रेस ने सड़कों पर उतकरकर किया प्रदर्शन
किसानों का यह आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. पर्याप्त बिजली न मिलने और भारी कटौती के विरोध में शिवपुरी के किसानों में भारी गुस्सा है, जो कभी भी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है. दूसरी ओर इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है. विपक्षी दल कांग्रेस ने बिजली संकट और कटौती को लेकर शिवपुरी में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं.
कोलारस के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलभद्र सिंह धाकड़ का आरोप है कि, ''स्थानीय प्रशासन और सरकार के कुप्रबंधन के कारण शिवपुरी के किसानों को रबी सीजन के अहम समय में बिजली के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.'' किसानों की बढ़ती नाराजगी और सिंचाई संकट को देखते हुए शिवपुरी जिला प्रशासन और ऊर्जा विभाग पर जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति सुधारने का भारी दबाव है. यदि कटौती का सिलसिला जल्द बंद नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में किसानों का यह आक्रोश और उग्र हो सकता है.
एक से दो घंटे ही मिल रही बिजली
किसान शिवम जाट के मुताबिक, ''क्षेत्र में किसानों को मुश्किल से एक से दो घंटे ही बिजली मिल पा रही है. उन्होंने करीब 50 बीघा जमीन में शिमला मिर्च की फसल लगाई है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है.'' वहीं, आगामी रबी सीजन में गेहूं और सरसों की बोवनी के लिए खेतों में पलेवा करना भी मुश्किल हो रहा है.
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डीजल इंजन और ट्रैक्टर से सिंचाई करने को मजबूर किसान
किसान शिवम जाट का कहना है कि, ''बिजली नहीं मिलने पर डीजल इंजन और ट्रैक्टर से सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है. बिजली विभाग में शिकायत करने पर मेंटेनेंस और अधिक लोड का हवाला दिया जाता है. किसान ने मुख्यमंत्री से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.''
अधिकारी बोले-5-6 दिन में समस्या का हल हो जाएगा
कृषि वैज्ञानिक मुकेश भार्गव कहते हैं कि, ''यदि तापमान जो अक्टूबर में सामान्यता 28 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाना था, वह 30 और 35 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है. जिससे लगातार तेज धूप की वजह से जमीन की नमी कम हो रही है और यही वजह है कि सर्दियों में पैदा होने वाली फसलों की बुवाई प्रभावित है.''
इस मामले में विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक सुमित अग्रवाल ने बताया कि, ''भोपाल में लॉड सेटिंग्स को लेकर बड़ी बैठक चल रही है पांच से छः दिन में कटौती की समस्या का हल निकाल लिया जाएगा.''