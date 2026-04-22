शिवपुरी में महिला के छुए पैर, आशीर्वाद लेकर दिया शादी का कार्ड और सिर में मार दी गोली
शिवपुरी में बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या. जमीनी विवाद में सौतेले बेटों पर लग रहा हत्या का आरोप. पुलिस जांच में जुटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 9:53 PM IST
शिवपुरी: तेंदुआ थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब 3 बजे एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है. इस वारदात में बुजुर्ग महिला के सिर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया. यह पूरी वारदात उसकी मासूम 13 साल की नातिन के सामने घटित हुई. हत्या के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. हत्या के पीछे की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है. हत्या करने के पहले आरोपियों ने महिला के पैर छुए और शादी का कार्ड थमाया था. इसके बाद सिर में गोली मार दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
पहली पत्नी की मौत के बाद की थी दूसरी शादी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका रामसखी धाकड़ के पति लक्ष्मी नारायण धाकड़ ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद करीब 35 साल पहले रामसखी धाकड़ से दूसरी शादी की थी. पहली पत्नी से उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं, जबकि रामसखी अपने पहले पति से जन्मे बेटे मुनेश को बाल अवस्था में अपने साथ लाई थीं. इसके बाद रामसखी मां नहीं बन सकीं. वर्तमान में मुनेश धाकड़ इंदौर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है और पिछले महीने अपनी मां के इलाज के लिए गांव आया हुआ था.
पैर छूकर दिया शादी का कार्ड फिर मारी गोली
रामसखी धाकड़ अपनी नातिन राधिका धाकड़ के साथ घर में मौजूद थीं. राधिका के अनुसार 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और शादी का कार्ड देने के के लिए दरवाजा खटखटाया. घर में मौजूद दादी ने दरवाजा खोला और हथियारबंद हथियारों ने एक साथ दादी के पैर को छूकर प्रणाम किया और फिर अचानक मासूम के सामने ही रामसखी धाकड़ के सिर में गोली मार दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मोटर साइकिल से फरार हो गए.
जमीनी विवाद में महिला की हत्या
रामसखी के भाई महेश धाकड़ ने हत्या के पीछे जमीनी विवाद की आशंका जताई है. उन्होंने बताया कि "बहनोई लक्ष्मी नारायण के नाम करीब 35 बीघा जमीन थी, जो पहली पत्नी के 5 बच्चों और रामसखी के बीच बंट गई थी. रामसखी अपने हिस्से की जमीन अपने बेटे मुनेश धाकड़ के नाम करना चाहती थीं और नामांतरण की प्रक्रिया भी चल रही थी लेकिन लक्ष्मी नारायण के बेटे शिवराज साहब सिंह और राम कृष्ण इसका विरोध कर रहे थे. आरोप है कि नामांतरण से पहले ही साजिश रचकर रामसखी की हत्या करवा दी गई."
महेश धाकड़ ने बताया कि "उनकी बहन ने अपने सौतेले बच्चों को भी सगे बच्चों की तरह पाला-पोसा था लेकिन आज उन्हीं पर हत्या कराने का आरोप लग रहा है. परिवार के भीतर की यह घटना बेहद दुखद और चौंकाने वाली है. बहनोई लक्ष्मी नारायण की ग्वालियर में बीमारी के चलते मौत हो गई थी."
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हमलावरों की तलाश जारी
इस मामले में तेंदुआ थाना प्रभारी नीतू सिंह धाकड़ का कहना है कि "अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल मामला बेहद संवेदनशील है और जांच के दायरे में है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता."