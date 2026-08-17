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शिवपुरी में खौफनाक वारदात, शराब के नशे में सिरफिरे ने 6 साल की बेटी को जमीन पर पटका, मौत

आरोपी ने अपनी मासूम बेटी को पूरी ताकत से जमीन पर पटका, लहूलुहान बेटी की दर्दनाक मौत, आरोपी पुलिस की गिरफ्तर में. यतीश कुमार की रिपोर्ट.

Drunken Man Killed 6 yr old
शिवपुरी में खौफनाक वारदात (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 9:20 AM IST

3 Min Read
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शिवपुरी : मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां छर्च थाना क्षेत्र के श्यामपुरा गांव में एक कलयुगी बाप ने 6 साल की मासूम को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. शनिवार देर रात पारिवारिक कलह के बीच उसने अपनी ही 6 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. रविवार को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

शराब के नशे में बेटी की हत्या

जानकारी के मुताबिक आरोपी रामबरन आदिवासी शनिवार रात शराब के अत्यधिक नशे में घर पहुंचा था. घर आते ही उसका पत्नी से विवाद होने लगा. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि रामबरन ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोपी के खौफ से पत्नी अपने 1 साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर जान बचाते हुए पास के गांव जिगनी में स्थित एक रिश्तेदार के घर चली गई. पत्नी के चले जाने के बाद भी रामबरन का गुस्सा शांत नहीं हुआ. उस दौरान उसकी 6 साल की बेटी शिवानी पड़ोस में रहने वाले अपने चाचा अखेराज आदिवासी के घर खेल रही थी. गुस्से में बौखलाया रामबरन अपने भाई के घर घुसा और मासूम शिवानी को उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया.

नहीं बच सकी शिवानी की जान

इस जानलेवा हमले में बच्ची के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. बीच-बचाव करने आए भाई अखेराज और उनकी पत्नी के साथ भी आरोपी ने मारपीट की. घटना की सूचना मिलते ही परिवार के अन्य सदस्य (श्रवण आदिवासी व अन्य) तुरंत मौके पर पहुंचे. उस समय मासूम शिवानी की सांसें चल रही थीं. परिजन उसे बेहद नाजुक हालत में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर भागे, लेकिन सिर पर गंभीर चोट होने के कारण डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

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आरोपी पुलिस की गिरफ्तर में

घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और मातम छा गया. पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पोहरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन वहां पोस्टमार्टम नहीं हो सका. इसके बाद रविवार शाम शव को शिवपुरी मेडिकल कॉलेज लाया गया. अब सोमवार सुबह मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. इस मामले में छर्च थाना प्रभारी विनय शर्मा ने कहा, '' सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया. मामला दर्ज कर आरोपी पिता रामबरन आदिवासी को गिरफ्तार कर लिया है.''

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