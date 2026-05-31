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शिवपुरी में काले कुत्ते का आतंक, एक ही दिन में 65 लोग बने शिकार, बच्ची का चेहरा जबड़े में जकड़ा

शिवपुरी में कुत्ते का कहर, एक ही दिन में 65 लोगों को काटा ( ETV Bharat )