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अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कतार! शिवपुरी में काले कुत्ते ने उड़ाई नींद, 35 लोगों को काटा

शिवपुरी में आवारा कुत्ते का आतंक ( सांकेतिक तस्वीर )

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में एक काले रंग के आवारा कुत्ते ने बच्चों समेत 35 से ज़्यादा लोगों को घायल कर अस्पताल पहुंचा दिया.. जिसके बाद नगर निगम की टीम ने उसे पकड़ लिया. दरअसल दो दिन से एक कुत्ते का शहर में आतंक जारी है. शनिवार और रविवार को उसने 3 दर्जन लोगों पर हमला किया. अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में आए कुत्ते के काटे मरीजों को देख सिविल सर्जन ने नगर पालिका को निर्देशित किया कि तत्काल कुत्ते पर एक्शन लिया जाए.