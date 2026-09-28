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अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कतार! शिवपुरी में काले कुत्ते ने उड़ाई नींद, 35 लोगों को काटा

शिवपुरी में आवारा कुत्ते का आतंक, 2 दिन में तीन दर्जन से अधिक लोगों को काट अस्पताल पहुंचाया, नगर पालिका ने पकड़ा. रिपोर्ट- यतीश मोनू

SHIVPURI DOG BITES CASE
शिवपुरी में आवारा कुत्ते का आतंक (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 9:09 AM IST

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शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में एक काले रंग के आवारा कुत्ते ने बच्चों समेत 35 से ज़्यादा लोगों को घायल कर अस्पताल पहुंचा दिया.. जिसके बाद नगर निगम की टीम ने उसे पकड़ लिया. दरअसल दो दिन से एक कुत्ते का शहर में आतंक जारी है. शनिवार और रविवार को उसने 3 दर्जन लोगों पर हमला किया. अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में आए कुत्ते के काटे मरीजों को देख सिविल सर्जन ने नगर पालिका को निर्देशित किया कि तत्काल कुत्ते पर एक्शन लिया जाए.

शिवपुरी में काले कुत्ते ने 35 लोगों को बनाया शिकार

नगर पालिका ने शनिवार शाम से आतंक का पर्याय बने एक आवारा काले कुत्ते को आखिरकार रविवार सुबह पकड़ लिया है. इस आक्रामक श्वान ने महज कुछ घंटों के भीतर शहर के कई इलाकों में 35 से अधिक लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिससे शहरवासियों में भारी दहशत फैल गई. ​इस कुत्ते ने मुख्य रूप से मनियर, गुरुद्वारा चौराहा, लुहारपुरा और पुरानी शिवपुरी स्थित राधा रमण मंदिर के पास के क्षेत्रों को अपना निशाना बनाया. घायलों में गुना निवासी राजू, शांति नगर निवासी प्रमोद कुशवाह, हृदेश उपाध्याय और मनियर का एक 6 साल का मासूम बच्चा सहित अन्य 30 से ज्यादा लोग शामिल हैं.

कुत्ते ने तीन दर्जन से अधिक लोगों को काट अस्पताल पहुंचाया (ETV Bharat)

मरीजों को एंटी-रेबीज के इंजेक्शन लगाए

शिवपुरी जिला अस्पताल की नर्स रश्मि सोलंकी ने जानकारी दी कि, ''शनिवार शाम से ही जिला अस्पताल में घायलों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो रविवार तक जारी रहा. इस दौरान 35 नए मरीजों को एंटी-रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए. कुछ घायलों का इलाज निजी अस्पतालों में भी कराया गया. ​मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन ने तुरंत इसकी आधिकारिक जानकारी नगर पालिका को दी.''

SHIVPURI STRAY DOG TERROR
नगर पालिका ने पकड़ा आवारा कुत्ता (ETV Bharat)

नगर पालिका ने कुत्ते को पकड़ा

नगर पालिका सीएमओ यशवंत राठौड़ ने बताया कि, ''सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से एक विशेष टीम को कुत्ते की तलाश में मैदान में उतारा गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस काले रंग के आक्रामक कुत्ते को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है. जिससे शहरवासियों ने बड़ी राहत की सांस ली है.'' राठौर ने कहा कि, ''कुत्ते को रेबीज है या नहीं, यह कुछ समय तक उसके व्यवहार को देखने के बाद पता चलेगा.''

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अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वालों की कतार! (ETV Bharat)

पहले 1 कुत्ते के शिकार बन चुके हैं 60 लोग

बताना जरूरी है कि चंद्र रोज पहले ही एक आवारा कुत्ते ने इसी तरह आतंक शहर भर में मचाते हुए लगभग 60 से ज्यादा लोगों को अपनाने वाला बनाकर घायल कर दिया. था अब इसी तरह का यह दूसरा बड़ा मामला है. बावजूद इसके आवारा कुत्तों की संख्या सड़कों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ना ही नगर प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है.

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