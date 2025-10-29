ETV Bharat / state

चंद घंटों पहले जन्मी बच्ची चोरी, अस्पताल के CCTV में कैद घटना, आरोपी पर घोषित हुआ 30 हजार का इनाम

शिवपुरी जिला अस्पताल से महिला ने चुराई कुछ घंटों पहले पैदा हुई बच्ची. खिलाने के बहाने बाहर लेकर गई फिर वापस नहीं लौटी.

SHIVPURI NEWBORN BABY GIRL STOLEN
शिवपुरी जिला अस्पताल में महिला ने चुराई नवजात बच्ची (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी: जिला अस्पताल से एक नवजात बच्ची की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह घटना बुधवार तड़के शिवपुरी जिला अस्पताल के एचडीयू वार्ड (हाई डिपेंडेंसी यूनिट) में घटित हुई. पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है. सीसीटीवी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक महिला नवजात शिशु को लेकर जा रही है. जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला और बच्ची की तलाश में लग गई. पुलिस ने महिला के ऊपर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है.

बच्ची को खिलाने के बहाने लेकर गई, फिर वापस नहीं लौटी

मिली जानकारी के अनुसार, शिवपुरी के पिछोर क्षेत्र की रहने वाली रोशनी आदिवासी नामक एक महिला की मंगलवार की रात जिला अस्पताल में डिलीवरी हुई थी. महिला को एचडीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था. परिजन के मुताबिक एक महिला 2 दिन से उनके संपर्क में थी. उनसे खुद को आशा कार्यकर्ता की रिश्तेदार बताया था.

बच्ची को खिलाने के बहाने लेकर गई, फिर वापस नहीं लौटी (ETV Bharat)

बुधवार को तड़के करीब 5 बजे वह महिला प्रसूता के वार्ड में आई और उसकी नवजात बच्ची को खिलाने के बहाने बाहर लेकर गई. उसने कहा कि मेरा कोई बच्चा नहीं हो तो मैं अपने पति को इसे दिखाकर ला रही हूं. उसने अपनी मीठी बातों में परिवार को फंसा लिया और बच्ची को लेकर चली गई, लेकिन वो फिर वापस नहीं लौटी.

बच्ची को बाहर लेकर जाती सीसीटीवी में कैद हुई महिला

काफी समय बीत जाने के बाद भी जब महिला बच्ची को लेकर वापस नहीं आई तो परिजन को किसी गड़बड़ी की आशंका हुई. वो शोर मचाते हुए महिला को ढूंढते हुए बाहर की तरफ गए, लेकिन वो पूरे अस्पताल परिसर में कहीं नहीं दिखी. परिजन ने इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी और तत्काल पुलिस को भी सूचित किया. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें महिला बच्ची को गोदी में छुपाकर ले जाती हुई दिखी. इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

महिला के ऊपर घोषित किया गया 30 हजार इनाम

शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौर भी मौके पर जिला अस्पताल पहुंच गए. उन्होंने बताया कि "पूरे मामले की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश की जा रही है. हमने अलग-अलग टीमों को तलाशी के लिए रवाना कर दिया है. परिवार ने अलग-अलग बयान दिए हैं.

हम उस पर भी जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं. मामला संवेदनशील है और समय कम है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम तक बच्ची को रिकवर कर लें. महिला का पता बताने वाले को 30 हजार के इनाम की घोषणा कर दी गई है."

TAGGED:

SHIVPURI DIST HOSPITAL CHILD THEFT
SHIVPURI BABY GIRL STOLEN
SHIVPURI WOMAN STEALS BABY GIRL
SHIVPURI NEWS
SHIVPURI NEWBORN BABY GIRL STOLEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जिला शिक्षा अधिकारी का गंदी गालियों वाला ऑडियो! बवाल मचा तो बताया AI जनरेटेड

चंद घंटों पहले जन्मी बच्ची चोरी, अस्पताल के CCTV में कैद घटना, आरोपी पर घोषित हुआ 30 हजार का इनाम

लौकी की सब्जी बनी जहर! खाना खाते ही परिवार को आए चक्कर-उल्टियां, 5 लोग अस्पताल में भर्ती

शुजालपुर सिविल हॉस्पिटल अचानक पहुंची CMHO, 16 डॉक्टर्स में से सिर्फ 2 मिले ऑन ड्यूटी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.