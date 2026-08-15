शिवपुरी में जर्जर भवन और टपकते पानी के बीच 100 से ज्यादा बेड पर प्रसूताएं
शिवपुरी जिला अस्पताल का प्रसूति भवन 7 दशक पुराना, अब खस्ताहाल. बारिश में जच्चा-बच्चा वार्ड की हालत दयननीय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 12:17 PM IST
शिवपुरी : जिला अस्पताल का करीब 69 साल पुराना जच्चा वार्ड इन दिनों बदहाल स्थिति में है. बारिश के दौरान वार्ड की छत से पानी टपक रहा है और दीवारों में सीलन के साथ जगह-जगह प्लास्टर उखड़ चुका है. इन हालातों में प्रसूताएं और नवजात बच्चे वार्ड में भर्ती हैं. अस्पताल में रोजाना करीब 90 से 110 प्रसूताएं भर्ती होती हैं. इसलिए इस वार्ड को फिलहाल बंद करना भी संभव नहीं है.
प्रसूति वार्ड के छत से टपक रहा पानी
प्रसूता वार्ड में बारिश के मौसम में कई जगह से छत से पानी रिसकर फर्श तक पहुंच रहा है. दीवारों पर नमी और फफूंद दिखाई दे रही है. परिजनों का कहना है कि प्लास्टर गिरने की घटनाओं के बाद उन्हें हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है. पिछले 3 साल में छत का प्लास्टर दो से तीन बार गिर चुका है. हालांकि इन घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. वार्ड में सीलन की समस्या केवल दीवारों तक सीमित नहीं है. नमी के कारण चिकित्सा उपकरण, मशीनें और दवाइयों के रखरखाव को लेकर भी परेशानी सामने आ रही है. डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को भी जर्जर भवन में ही काम करना पड़ रहा है.
नया मातृ एवं शिशु अस्पताल स्वीकृत
अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक भवन की स्थिति से स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है. निरीक्षण भी हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल प्रसूति सेवाओं को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है. जेल रोड पर नए मातृ एवं शिशु अस्पताल भवन को मंजूरी मिल चुकी है. हालांकि नए भवन के निर्माण और उसके शुरू होने में अभी कई साल लग सकते हैं. ऐसे में तब तक पुराने जच्चा वार्ड में ही प्रसूताओं को सेवाएं देनी होंगी.
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जर्जर भवन के छत पर टीन लगाने की योजना
अंतरिम व्यवस्था के तौर पर जर्जर भवन की छत पर टीन शेड लगाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि बारिश का पानी सीधे वार्ड में न पहुंचे. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को समस्या की जानकारी है और फिलहाल जरूरी मरम्मत कराकर व्यवस्था चलाने का प्रयास किया जा रहा है. जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आरपी सिंह ने बताया "नए भवन की स्वीकृति हो चुकी है. पुराने भवन में बारिश के दौरान पानी आने की समस्या को देखते हुए अंतरिम व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं."