ETV Bharat / state

'बीजेपी नेताओं व अफसरों की पार्टनरशिप में खुल्लमखुल्ला लूट', दिग्विजय सिंह का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल. लूट और मर्डर की घटनाएं बढ़ीं.

Digvijay serious allegation
बीजेपी नेताओं पर दिग्विजय सिंह का गंभीर आरोप (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 12:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी : पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मंगलवार को शिवपुरी में भाजपा और संघ पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा "भाजपा और आरएसएस मिलकर जनता को लूट रहे हैं. इनके साथ अफसर भी मिले हुए हैं. प्रदेश में “खाओ और खिलाओ” की संस्कृति डेवलप हो चुकी है. भाजपा नेताओं और अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की पार्टनरशिप चल रही है, जिसमें ठेके से लेकर योजनाओं तक में बंटवारा होता है."

आरएसएस नेता भी बेईमानी में आगे

दिग्विजय सिंह ने कहा “आज भाजपा नेता और अधिकारी मिलकर ठेके ले रहे हैं, काम भी साथ कर रहे हैं. जो काम एक लाख का होता है, उसमें 30 से 40 प्रतिशत रिश्वत में चला जाता है. सांसद और विधायक निधि से काम तभी देते हैं जब उन्हें कमीशन मिले. सारी लड़ाई पैसे की है. आरएसएस भी अब ईमानदार नहीं रहा. आरएसएस कार्यकर्ता बेईमान हो चुके हैं. एक जमाने में आरएसएस के लोग चना खाकर प्रचार करते थे और साइकिल पर चलते थे, परंतु आजकल वे ही भ्रष्टाचार का एक अंग बन चुके हैं. भाजपा और संघ मिलकर प्रदेश को लूट रहे हैं."

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (ETV BHARAT)

बीजेपी नेता और अफसर मिलकर ठेके लेते हैं

दिग्विजय सिंह ने कहा "यही कारण है कि यहां की जितनी नगर पालिकाओं में लड़ाई हो रही है, वह शुद्ध रूप से पैसे की लड़ाई है. भ्रष्टाचार की लड़ाई है. पहले सरकार न कहा दो-तिहाई बहुमत आ जाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा. अब उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव खाली कुर्सी, भरी कुर्सी के हिसाब से होगा. यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार को पनपाने और संरक्षण देने के लिए किया है, क्योंकि इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा नेता मिलकर काम करेंगे, मिलकर ठेके लेंगे."

Digvijay serious allegation
शिवपुरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (ETV BHARAT)

पंचायतों से 15 से 20 फीसदी कमीशन

दिग्विजय सिंह ने कहा "अधिकारी-कर्मचारी और नेता मिलकर काम करेंगे तो यह पार्टनरशिप हो गई. जब यह पार्टनरशिप हो गई तो संबंध अधिकारी, कर्मचारी और नेता का नहीं बल्कि पार्टनर का हो गया, जबकि नेता की जवाबदेही होती है कि काम ईमानदारी से हो, गरीब लोगों का काम हो. भाजपा के अधिकांश एमएलए और एमपी, विधायक निधि व सांसद निधि कमीशन पर देते हैं. यहां तक कि जो पैसा डायरेक्टली केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास से आता हैं, पंचायतों को 15-20 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है. कमीशन में भाजपा नेताओं का हिस्सा है."

TAGGED:

BJP RSS LEADERS CORRUPTION
LOOT PARTNERSHIP IN MP
LAW ORDER BREAKDOWN MP
MADHYA PRADESH FARMERS
DIGVIJAY SERIOUS ALLEGATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

लौकी की सब्जी बनी जहर! खाना खाते ही परिवार को आए चक्कर-उल्टियां, 5 लोग अस्पताल में भर्ती

बस से शुरू हुआ 15 दिन की मासूम की जिंदगी का सफर, चुपचाप छोड़कर निकले माता-पिता

शादी के खूबसूरत पलों को प्रिजर्व कर रहा इंदौरी आर्टिस्ट, सालों जीवत रहेंगे अहसास

मध्य प्रदेश के जन्म की कहानी में आंध्र प्रदेश का किरदार, किसकी जिद्द की नींव पर खड़ा हुआ MP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.