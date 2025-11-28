ETV Bharat / state

धीरेंद्र शास्त्री की कथा में उखड़े पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, IAS संतोष वर्मा को दी खुली चेतावनी

पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संतोष वर्मा को लगाई लताड़. बोले-सरकार अगर सजा नहीं देगी तो सनातन समाज करेगा फैसला. बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं.

NAROTTAM WARNED SANTOSH VERMA
पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आईएएस संतोष वर्मा को दी खुली चेतावनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी: धीरेंद्र शास्त्री की भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंच से आईएएस संतोष वर्मा को जमकर लताड़ लगाई. उन्होंने कहा कि अधिकारी संतोष वर्मा को अगर सरकार सजा नहीं देगी तो उसका फैसला हम सनातन समाज से करवाने की दम रखते हैं. बेटियों पर अभद्र टिप्पणी हमारे समाज में किसी रूप में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

'सनातन समाज करेगा फैसला'

पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनके बयान के बाद पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज नाराज है. धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा में पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने संतोष वर्मा पर जमकर जुबानी हमला बोला. उन्होंने सरकार से "संतोष वर्मा जैसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है."

उन्होंने आगे यह भी कहा कि "अगर सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो हम सनातनी लोग उनका फैसला करवाने का दम रखते हैं. बेटियों को लेकर समाज का कोई भी वर्ग हो वह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा. ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. जब समाज के पढ़े-लिखे लोग और आईएएस ऐसी बयानबाजी करेगा तो समाज में क्या संदेश जाएगा."

पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संतोष वर्मा को लगाई फटकार (ETV Bharat)

संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिया था विवादित बयान

मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने पिछले दिनों ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी. आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ (अजाक्स) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. इसी कार्यक्रम में संतोष वर्मा ने ब्राम्हण बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया था.

इसके बाद से पूरे प्रदेश में सनातन समाज आक्रोश में है. जगह-जगह उनका पुतला दहन के साथ विरोध प्रदर्शन हो रहा है. धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा में पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने मंच से ही संतोष वर्मा को लताड़ लगाते हुए चेतावनी दी है.

NAROTTAM MISHRA SHIVPURI KATHA
धीरेंद्र शास्त्री की कथा में नरोत्तम मिश्रा (ETV Bharat)

सरकार ने जारी किया है कारण बताओ नोटिस

इधर, प्रदेश की मोहन सरकार ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे सिविल सेवा आचरण नियमावली का उल्लंघन माना है और उनसे 7 दिनों में जवाब मांगा है. प्रदेश में हो रहे जबरदस्त विरोध के बाद आईएएस संतोष वर्मा ने अपने बयान के बाद ब्राह्मण समाज से माफी भी मांग ली थी.

TAGGED:

DHIRENDRA SHASTRI BHAGWAT KATHA
NAROTTAM MISHRA SHIVPURI KATHA
SANTOSH VERMA STATEMENT
SHIVPURI SANATAN SAMAJ PROTEST
NAROTTAM WARNED SANTOSH VERMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.