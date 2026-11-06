शिवपुरी में अचानक आसमान से गिरा संदिग्ध ड्रोन, ग्रामीणों में दहशत का माहौल
शिवपुरी के दिनारा के ढांड गांव में गुरुवार रात अचानक आसमान से गिरा ड्रोन, ग्रामीणों में दहशत, कब्जे में लेकर पुलिस कर रही जांच. यतीश मोनू की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 12:52 PM IST
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिनारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ढांड में गुरुवार रात एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. रात करीब 9 बजे आसमान से अचानक कोई संदिग्ध वस्तु जमीन पर गिरी. जिसके बाद क्षेत्र में भारी हलचल और दहशत का माहौल हो गया. आसमान से किसी वस्तु को नीचे गिरते देख पहले तो लोग सहम गए, लेकिन बाद में कुछ युवाओं ने मौके पर जाकर देखा तो वह एक आधुनिक ड्रोन उपकरण निकला.
जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचा प्रशासन
वहीं घटना की खबर फैलते ही देखते ही देखते स्थानीय निवासी संजीव कुशवाह के घर के पास ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. किसी अनहोनी या खतरे की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और दिनारा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार और दिनारा थाना प्रभारी अरविंद छारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने बिना देर किए उस संदिग्ध ड्रोन को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा तैयार कर उसे पूरी तरह सुरक्षित रखवाया.
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आर्मी से सटा इलाका, ड्रोन आर्मी का होने की आशंका
दिनारा थाना प्रभारी अरविंद छारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "ग्राम ढांड का यह इलाका आर्मी एरिया के पास सटा हुआ है. शुरुआती जांच और परिस्थितियों को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि यह ड्रोन सेना का हो सकता है, जो तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से अनियंत्रित होकर गांव की सीमा में आ गिरा. पुलिस और प्रशासन फिलहाल सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रहे हैं. ड्रोन से जुड़ी विस्तृत और पुख्ता जानकारी पूरी जांच के बाद ही आधिकारिक रूप से सामने आ सकेगी.