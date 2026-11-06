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शिवपुरी में अचानक आसमान से गिरा संदिग्ध ड्रोन, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

ढांड गांव में आसमान से गिरा संदिग्ध ड्रोन ( ETV Bharat )

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिनारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ढांड में गुरुवार रात एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. रात करीब 9 बजे आसमान से अचानक कोई संदिग्ध वस्तु जमीन पर गिरी. जिसके बाद क्षेत्र में भारी हलचल और दहशत का माहौल हो गया. आसमान से किसी वस्तु को नीचे गिरते देख पहले तो लोग सहम गए, लेकिन बाद में कुछ युवाओं ने मौके पर जाकर देखा तो वह एक आधुनिक ड्रोन उपकरण निकला.

जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचा प्रशासन