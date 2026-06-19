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शिवपुरी सिलेंडर विस्फोट में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अबतक 3 लोगों ने गंवाई जान

सिलेंडर विस्फोट मैं मौत का आंकड़ा बड़ा तीन हुई संख्या गुड़र गांव में हुए भीषण विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हुई.

Cylinder blast death toll rises
विस्फोट से ढह गई थी घर की छत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 8:32 AM IST

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​शिवपुरी : खनियाधाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुड़र गांव में बुधवार सुबह हुए एक भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. गंभीर रूप से झुलसे प्राण सिंह प्रजापति ने गुरुवार शाम ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. इससे पहले, बुधवार को हादसे के वक्त उनकी 4 वर्षीय पुत्री जानवी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गुरुवार सुबह घायल 11 वर्षीय बालक कल्ला आदिवासी ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया.

विस्फोट से ढह गई थी घर की छत

पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह प्राण सिंह प्रजापति के घर में भोजन बनाते समय अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली थी, जिसके बाद तेज धमाका हुआ. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान की छत और दीवारें तक ढह गईं और पूरे परिसर में आग फैल गई. इसकी चपेट में घर के लोग तो आए ही जबकि बाहर खेल रहा 11 साल का बालक कत्ला आदिवसी भी झुलस गया, जिसकी गुरुवार को मौत हो गई.

Shivpuri Cylinder blast Update
हादसे के बाद मौके पर कलेक्टर, पुलिस व प्रशासनिक अमला (Etv Bharat)

2 की हालत गंभीर, 3 की हो चुकी मौत

खनियाधाना थाना प्रभारी केदार सिंह यादव के मुताबिक, '' घटना की सूचना लगते ही पुलिस, प्रशासनिक अमला और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य किया. हादसे में घायल हुए अन्य लोगों (प्राण सिंह की पत्नी रोशनी प्रजापति, पुत्र शिवा प्रजापति ) को शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में ग्वालियर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.''

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कलेक्टर अर्पित वर्मा, एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया और विधायक प्रीतम लोधी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया था. प्रशासन द्वारा घायलों के उपचार की लगातार निगरानी की जा रही है.
यह भी पढ़ें- भीषण विस्फोट से ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान, बच्ची की मौत, परिवार के 4 लोग झुलसे

एक ही हादसे में पिता, बेटी और एक मासूम बालक की मौत ने पूरे गुड़र गांव को सदमे में डाल दिया है. गांव में शोक का माहौल है, जबकि बाकी घायलों का इलाज ग्वालियर में जारी है.

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