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शिवपुरी सिलेंडर विस्फोट में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अबतक 3 लोगों ने गंवाई जान

​शिवपुरी : खनियाधाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुड़र गांव में बुधवार सुबह हुए एक भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. गंभीर रूप से झुलसे प्राण सिंह प्रजापति ने गुरुवार शाम ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. इससे पहले, बुधवार को हादसे के वक्त उनकी 4 वर्षीय पुत्री जानवी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गुरुवार सुबह घायल 11 वर्षीय बालक कल्ला आदिवासी ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया.

विस्फोट से ढह गई थी घर की छत

पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह प्राण सिंह प्रजापति के घर में भोजन बनाते समय अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली थी, जिसके बाद तेज धमाका हुआ. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान की छत और दीवारें तक ढह गईं और पूरे परिसर में आग फैल गई. इसकी चपेट में घर के लोग तो आए ही जबकि बाहर खेल रहा 11 साल का बालक कत्ला आदिवसी भी झुलस गया, जिसकी गुरुवार को मौत हो गई.