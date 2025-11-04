ETV Bharat / state

किसानों पर आफत ही आफत, कहीं फफूंद लगी तो कहीं अंकुरित हो गई फसलें

किसानों का आरोप है कि जिम्मेदारों ने कलेक्टर के आदेश को हवा में उड़ा दिया और कागजों में ही फसल के नुकसान का आंकलन किया जा रहा है. किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी फसलों की बुवाई के लिए दिन-रात मेहनत की थी, लेकिन बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया. फसलें बर्बाद होने से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और परिवार का खर्च चलाने में मुश्किल हो जाएगी.

किसानों का कहना है कि, फसल के नुकसान का आंकलन करने के लिए कलेक्टर ने करीब सप्ताह भर पहले राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए थे कि तीन दिन के अंदर किसानों के खेतों तक पहुंचकर उनकी फसल के नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, लेकिन रविवार तक किसानों के खेतों में राजस्व का कोई भी अधिकारी या पटवारी नहीं पहुंचा.

शिवपुरी : पिछले दिनों प्रदेश के कई जिलों में हुई बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है.शिवपुरी में किसानों के खेतों में रखी लाखाें क्विंटल मक्का की फसल भीग गई थी जो अब सड़ने की कगार पर आ गई है. कहीं-कहीं तो हालात ये हैं कि फसलें अंकुरित होने लगी हैं और फिर उनमें फफूंद लगना शुरू हो गई. इस बीच प्रशासन से मदद नहीं मिलने से जिलेभर के किसानों में नाराजगी है.

कैसे चुकाएंगे, खाद बीज का कर्जा?

किसानों का कहना है कि फसल के लिए जो खाद-बीज के लिए बाजार से और साहूकार से उधार लिया था, अब उस कर्जे को चुकाना भी मुश्किल हो गया है. एक किसान ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उसने तो इस फसल को ध्यान में रखते हुए अपनी बेटी का ब्याह तय कर दिया था, कि फसल आएगी तो बिटिया के हाथ पीले हो जाएंगे, लेकिन अब कैसे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा.

थ्रेसिंग वाली 90 फीसदी फसल बर्बाद

दादूखेड़ी के किसान राघवेंद्र यादव ने कहा, '' जो फसल पानी में भीग गई थी वह सूखने पर अंकुरित हो गई है. लगभग 50 प्रतिशत किसानों ने थ्रेसिंग करवा ली थी. उनकी 90 प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है. जिन्होंने थ्रेसिंग नहीं करवाई उनकी भी 25-30 प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है. अभी तक फसल के नुकसान के सर्वे के लिए कोई नहीं आया है.'' वहीं, पीरोंठ के किसान इंद्रपाल यादव ने कहा, '' फसल अंकुरित और हरी होने लगी है. 50-60 प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है. अब बाजार में भी इसका कोई भाव नहीं मिलना.''

कलेक्टर के आदेश के बाद भी कोई नहीं आया, मक्क भी बर्बाद

जरिया के किसान सुरेंद्र धाकड़ ने कहा, '' पानी के कारण 50 प्रतिशत फसल काली पड़ गई है, इसके अलावा फसल में फफूंद भी लगने लगी है. अब यह बाजार में बिकने लायक बची ही नहीं है. धान का भी यही हाल है. कलेक्टर के आदेश के बाद नुकसान के सर्वे के लिए कोई नहीं आया है.'' बूढ़ाडोंगर के किसान कान्हा यादव ने कहा,'' किसानों की मक्का की 80 प्रतिशत फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है. सरकार को इसका मुआवजा किसानों को देना चाहिए.''

सर्वे के लिए कोई नहीं आया

इमलावदी के किसान धनपाल यादव ने कहा, '' फसल निकलवा पर नमी सूखने के लिए ढंक कर रख दी थी, फिर भी बारिश के दौरान फसल में पानी भरने से फसल अंकुरित हो गई है. अगर मौसम फिर से बिगड़ता है तो बची हुई फसल भी खराब हो जाएगी. नुकसान के सर्वे के लिए कोई नहीं आया है.''

कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने कहा, '' सर्वे हेतु निर्देशित कर दिया है.सर्वे टीम ग्राम में खेतो में जाकर सर्वे कर जो रिपोर्ट देगी उसी अनुसार नुकसान का अनुमान लगेगा.''

लुकवासा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा निर्धारित की गई मोनोपाली के चलते किसानों को फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं. इससे परेशान किसानों ने सोमवार दोपहर मंडी के बाहर हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. किसानों द्वारा चक्काजाम किए जाने से हाईवे पर 4 घंटे का जाम लग गया. ये सब तब शुरू हुआ जब लुकवासा मंडी में आसपास के गांवों के किसान अपनी फसल लेकर बेचने के लिए पहुंचे थे. आरोप हैं कि जब मंडी शुरू हुई तो वहां फसल की बोली लगाने वाले व्यापारी अंगुलियों पर गिनने लायक ही थे. दो-चार व्यापारी बोली लगाकर निर्धारित रणनीति के तहत किसान को उसकी उपज का सही दाम नहीं दे रहे थे. मक्के का भी काफी कम दाम मिल रहा था, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने चक्का जाम कर दिया.