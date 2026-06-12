शिवपुरी से गुजरात भागा प्रेमी जोड़ा, पुलिस की मौजूदगी में लड़की की मौत, लड़के की हालत गंभीर
शिवपुरी से भागे प्रेमी जोड़ा पहुंचा गुजरात, घर लाते वक्त पुलिस की मौजूदगी में लड़की की मौत, प्रेमी की हालत गंभीर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 8:15 PM IST
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक प्रेमी जोड़ा घर से भाग गया था. घरवालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. बाद में पता चला कि प्रेमी जोड़ा शिवपुरी से भागकर गुजरात गया है. इसके बाद लड़की का भाई पुलिस के साथ उन्हें वापस लाने गया. वहां से लौटते वक्त गांधीनगर के पास एक होटल में पुलिस, लड़की का भाई और प्रेमी जोड़ा रुका था, फिर रात 2:00 बजे के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया.
7 जून को घर से भागा था प्रेमी जोड़ा
पुलिस में दर्ज लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के पिपरसमा गांव के रहने वाले 21 साल की युवती और संतोष जाटव (25) के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था. दोनों 7 जून की रात घर से भाग गए थे. जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. तकनीकी साक्ष्यों और प्रेमी जोड़े की मोबाइल (लोकेशन) के आधार पर शिवपुरी पुलिस की टीम युवती के भाई को साथ लेकर गुजरात रवाना हुई.
देर रात लड़की के गले से बहने लगा खून
11 जून को पुलिस ने दोनों को राजकोट जिले के सांपर क्षेत्र में मजदूरों की एक झोपड़ी से पकड़ लिया. दोनों को वापस शिवपुरी लाते समय लंबी यात्रा की थकान के कारण पुलिस टीम ने गांधीनगर से आगे उदयपुर हाईवे पर स्थित होटल में रात करीब 10 बजे रुकने का फैसला किया. सभी लोग खाना खाकर एक ही कमरे में सो गए, तभी रात 2:00 बजे के बाद कमरे में कुछ हलचल और चीख की आवाज सुनाई दी. पुलिस के मुताबिक जब टीम जागी तो प्रेमिका के गले से खून बह रहा था और वह अपने प्रेमी की गोद में तड़प रही थी.
पुलिस बोली- पहले प्रेमिका को मारा फिर प्रेमी ने की आत्महत्या
जबकि खुद प्रेमी के गले पर भी चाकू से गहरा घाव था और वह खुद बदहाल हालत में पुलिस को दिखाई दिया. होटल के कमरे में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि प्रेमी ने पहले अपने प्रेमिका का गला काटा फिर खुद आत्महत्या की कोशिश की. गुजरात के अहमदाबाद के अस्पताल में प्रेमी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है.
पुलिस का कहना है कि रात में सोने से पहले संतोष की तलाशी ली गई थी और उसके पास कोई धारदार वस्तु नहीं मिली थी. हालांकि टीम में महिला पुलिसकर्मी नहीं होने के कारण युवती की तलाशी नहीं ली गई थी, अब जांच का सबसे अहम बिंदु यही है कि हत्या में इस्तेमाल चाकू आरोपी तक कैसे पहुंचा.
पुलिस के साथ नहीं थी कोई महिला कांस्टेबल
दूसरा सवाल यह है कि जब एक लड़की को बरामद करने रवाना हुई पुलिस टीम शिवपुरी से गुजरात गई थी, तो फिर महिला कांस्टेबल या कोई पुलिस अधिकारी उसके साथ क्यों नहीं थी. तीसरा बड़ा सवाल यह है की होटल के बिलकुल अनजान कमरे में पुलिस वालों के साथ युवती को किसकी परमिशन से रात रुकने के लिए तैयार किया गया, हालांकि पुलिस के मुताबिक लड़की का भाई भी उनके साथ मौजूद था.
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गांधीनगर पुलिस कर रही जांच
वारदात गुजरात की सीमा में हुई है. इसलिए गांधीनगर जिले की चिलोड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है. शिवपुरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की पूरी जांच अब गुजरात पुलिस कर रही है. एएसपी संजीव मुले ने बताया कि "पुलिस टीम दोनों को ला रही थी, रात में दोनों ने आत्महत्या का प्रयास किया. लड़की की मौत हो गई है. लड़के का इलाज चल रहा है. गुजरात पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी."