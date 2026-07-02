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कोलारस थाने में पीड़ित युवक ने वीडियो बनाया तो टूट पड़े पुलिसकर्मी, जमकर पीटा

पीड़ित युवक का नाम अमन रावत है. उसका आरोप है "उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी. इसकी शिकायत लेकर वह कोलारस थाने पहुंचा. थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया. जब पुलिस ने अमन की शिकायत दर्ज नहीं की तो उसने सबूत के तौर पर अपने मोबाइल से पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो बनाता देख थाने में तैनात हेड कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मी आपा खो बैठे."

शिवपुरी : कोलारस पुलिस थाने में मारपीट की शिकायत करने पहुंचे युवक की सुनवाई नहीं हुई. जब पुलिस ने शिकायत लेने से मना किया तो युवक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो बनते देख हेड कांस्टेबल भड़क गया और युवक पर टूट पड़ा. हेड कांस्टेबल ने युवक के साथ मारपीट की. पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है.

एसपी ने दिया जांच करने का आश्वासन

पीड़ित युवक अमन रावत का कहना है "वीडियो बनाते ही हेड कांस्टेबल ने उसका मोबाइल छीन लिया. थाने के अंदर ले जाकर उसके साथ मारपीट की." पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि युवक व पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस और हंगामा हो रहा है. इसके बाद पीड़ित युवक और परिवार वालों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और लिखित शिकायत करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की. पुलिस अधीक्षक ने जांच कराने आश्वासन दिया है.

पुलिस ने युवक पर हंगामा करने का लगाया आरोप

कोलारस थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक मदन मोहन सिंह का कहना है "कुछ लोग एफआईआर दर्ज कराने थाने आए थे. उनकी शिकायत दर्ज भी की जा रही थी, लेकिन वे एफआईआर में अधिक नाम जोड़ने का दबाव बना रहे थे. मना करने पर उन्होंने पहले हंगामा किया और फिर वीडियो बनाने लगे. पुलिस ने केवल वीडियो बनाने से मना किया था. कोई मारपीट नहीं की गई है. लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं."

कोलारस एसडीओपी संजय मिश्रा का कहना है "अमन ने एफआईआर में झूठे नाम लिखवाने के लिए दबाव बनाने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. पुलिसकर्मी ने अमन को सिर्फ वीडियो बनाने से रोका था न कि उसके साथ कोई मारपीट की गई."