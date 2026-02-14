इंदौर-आगरा हाईवे पर भीषण हादसा, महिला की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर रूप से घायल
शिवपुरी में इंदौर-आगरा हाईवे पर शनिवार दोपहर हुआ भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 1 महिला की दर्दनाक मौत.
Published : February 14, 2026 at 8:56 PM IST
शिवपुरी: कोलारस थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया. लुकवासा के नजदीक इंदौर-आगरा हाईवे पर बस और ट्रक की भयानक टक्कर हो गई. हादसे में बस सवार 5 यात्री घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस मामले की विवेचना शुरू कर दी है.
रॉन्ग साइड चलने से हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, बस ग्वालियर से गुना की तरफ जा रही थी, दोपहर करीब 3:30 बजे लुकवासा के नजदीक बस चालक रॉन्ग साइड चलने लगा. इस दौरान गुना की तरफ से आ रहे ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी. यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब ड्राइवर क्रॉसिंग पर बस को राइट साइड में ले जाने के लिए टर्न कर रहा था. ऐसे में ट्रक सीधा बस के बीचों-बीच आकर टकरा गया.
चालक पर लगे लापरवाही के आरोप
आरोप है कि चालक बस को रोज लुकवासा के अंदर से होकर ले जाता था. रोजाना लुकवासा से निकलकर फोरलेन पर बस को अगले कट तक रॉन्ग साइड पर ही दौड़ाता हुआ ले जाता है. अगर बस चालक रॉन्ग साइड पर नहीं लेकर जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता.
महिला की मौत, कई गंभीर
इस भीषण सड़क हादसे में मनीयर निवासी रवीना कबीरपंथी की इलाज के दौरान मौत हो गई. वह अपने एक साल के बच्चे के साथ मायके से ससुराल वापस लौट रही थी. दुर्घटना के समय रवीना की गोद में एक साल का बच्चा भी था. हादसे में गंभीर रूप से घायल रवीना इलाज के दौरान दम तोड़ दी, लेकिन उसके बच्चे को खरोंच तक नहीं आई.
इस संबंध में लुकवासा चौकी प्रभारी बैजनाथ मिश्रा ने बताया, "इंदौर-आगरा हाईवे पर बस और मिनी ट्रक की भिड़ंत हो गई. इसमें इलाज के दौरान एक महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई है. जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल है. सभी घायलों का उपचार जारी है. ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक चालक पर मामला दर्ज कर लिया है."