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जनसुनवाई में लाइन में लग बारी का इंतजार कर रहे 70 साल के बुजुर्ग की अचानक मौत

बदरवास तहसील के सड़बूढ़ गांव के रहने वाले बादल सिंह अपनी पत्नी अतर वाई यादव के नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन कोलारस से बदरवास ट्रांसफर कराने के लिए आए थे. उन्होंने अपना आवेदन जमा कर पंजीयन करा लिया था, उन्हें 32वां टोकन नंबर मिला था. आवेदन में उन्होंने लिखा "गैस सिलेंडर भरवाने के लिए उन्हें बदरवास क्षेत्र से कोलारस जाना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है. इसलिए गैन कनेक्शन बदरवास ट्रांसफर किया जाए."

शिवपुरी : जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अपनी समस्या का आवेदन देने पहुंचे 70 वर्षीय ग्रामीण की अचानक मौत हो गई. वह जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. ​​मृतक की शिनाख्त ग्राम सडबूड़ (तहसील बदरवास) निवासी 70 वर्षीय बादल सिंह यादव के रूप में हुई.

आवेदन जमा करने के बाद वे एडीएम कार्यालय के बाहर रखी बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे. कुछ देर बाद वहां मौजूद लोगों और अधिकारियों ने उन्हें बेंच पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा. जैसे बुजुर्ग के अचेत अवस्था में पड़ा देखा तो मौके पर हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही जनसुनवाई में उपस्थित चिकित्सक डॉ. खंडोलिया द्वारा उनका परीक्षण किया.

उनकी स्थिति को देखते हुए तत्काल एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया गया. घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई. प्रशासन का कहना है कि बुजुर्ग की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

परिजनों के अनुसार- पहले से हार्ट के मरीज थे

परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बादल सिंह यादव पूर्व से हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित थे. वर्ष 2014 में उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद हमीदिया चिकित्सालय एवं एलबीएस हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में उनका उपचार चलता रहा. घटना के दिन भी वे घर से शिवपुरी में दवाइयां लेने की बात कहकर निकले थे. बादल सिंह यादव के पुत्र राजकुमार यादव को भी दो-तीन दिन पूर्व मेजर हार्ट अटैक आया था और वे वर्तमान में आईसीयू में भर्ती हैं.

जिला जनसंपर्क अधिकारी प्रियंका सिंह का कहना है "जनसुनवाई में हुई बुजुर्ग की मौत बेहद दुखद है. वह पहले से बीमार थे और जैसे ही तबीयत खराब होने का एहसास हुआ और प्रशासन को जानकारी लगी तत्काल एंबुलेंस और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका."