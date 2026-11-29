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​शिवपुरी कलेक्टर का 108 एंबुलेंस सेवा का रियलिटी चेक, अधिकारियों से फोन लगवाने पर खुली पोल

​शिवपुरी कलेक्टर का 108 एंबुलेंस सेवा का रियलिटी चेक ( ETV Bharat )

​शिवपुरी: आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली 108 एंबुलेंस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. डेंडरी गांव में एक आदिवासी प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत का मामला आने के बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शनिवार को इस व्यवस्था का रियलिटी चेक किया.