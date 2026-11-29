शिवपुरी कलेक्टर का 108 एंबुलेंस सेवा का रियलिटी चेक, अधिकारियों से फोन लगवाने पर खुली पोल
शिवपुरी के डेंडरी गांव में प्रसूता और नवजात की मौत के बाद कलेक्टर ने परखी आपातकालीन व्यवस्था की जमीनी हकीकत. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 10:45 PM IST
शिवपुरी: आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली 108 एंबुलेंस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. डेंडरी गांव में एक आदिवासी प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत का मामला आने के बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शनिवार को इस व्यवस्था का रियलिटी चेक किया.
बैठक के दौरान मौजूद अधिकारियों से लगवाए गए दर्जनों फोन कॉल के बाद वे खुद हैरान रह गए. इन दर्जनों फोन काल में केवल 1 को ही एंबुलेंस उपलब्ध करवाने की बात सामने आई. इसके बाद फिजीकल वेरिफिकेशन में पोर्टल के आंकड़ों और जमीनी स्थिति के बीच बड़ा अंतर पाया गया. कागजों में मरीजों को लेकर दौड़ रहीं 8 एंबुलेंस खड़ी मिलीं.
कलेक्टर ने क्यों करवाया 108 एंबुलेंस का रियलिटी चेक
हाल ही में 20 नवंबर को ग्राम डेंडरी में प्रसव पीड़ा से जूझ रही आदिवासी महिला को समय पर 108 एंबुलेंस नहीं मिल सकी थी. परिजनों द्वारा बार-बार संपर्क करने के बावजूद एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर महिला को निजी किराए के वाहन से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.
इस घटनाक्रम के बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा ने 108 सेवा की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग अधिकारियों के माध्यम से 108 सेवा पर कॉल करवाए, जिनमें से महज एक ही कॉल पर वाहन मिल पाया. इसके पहले भी 108 एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने और देरी से पहुंचने को लेकर कई शिकायतें सामने आती रही हैं, जिनमें जच्चा-बच्चा की मौत के मामले भी शामिल हैं.
रियलिटी चेक के बाद कराया फिजीकल वेरिफिकेशन
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कॉल परीक्षण के बाद शनिवार को शिवपुरी और कोलारस की 108 एंबुलेंसों का भौतिक सत्यापन (फिजीकल वेरिफिकेशन) कराया गया. अधिकारियों ने वाहनों की तकनीकी स्थिति, टायर, इंजन, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर और स्टाफ की उपलब्धता की मौके पर जांच की.
कागजों में मरीजों को लेकर दौड़ रहीं 8 एंबुलेंस खड़ी मिलीं
इस फिजीकल वेरिफिकेशन के दौरान सामने आया कि ऑनलाइन पोर्टल पर केवल 12 एंबुलेंस ही खराब या ऑफ-रोड दर्ज थीं जबकि जांच में 20 एंबुलेंस खराब पाई गईं. इस तरह 8 ऐसी एंबुलेंस सामने आईं, जो रिकॉर्ड और पोर्टल पर सक्रिय और संचालित दिख रही थीं, लेकिन हकीकत में खड़ी मिलीं.
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बताया, "108 एंबुलेंस से संबंधित शिकायतों के लगातार सामने आने के बाद हम वास्तविकता जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हमने कई मामलों में गड़बड़ी पाई है और अब इसे दुरुस्त करने के लिए वैधानिक कार्रवाई के साथ प्रयास किए जा रहे हैं. कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं."
आंकड़ों के अनुसार जिले में दौड़ रहीं 53 एंबुलेंस
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शिवपुरी जिले में कुल 53 एंबुलेंस का संचालन बताया जा रहा है. फिलहाल केवल शिवपुरी और कोलारस क्षेत्र की 108 एंबुलेंस की अभी पड़ताल हुई है, जिसमें 20 एंबुलेंस अनुपयोगी मिलीं हैं. ऐसे में पिछोर, करैरा, पोहरी, नरवर, बैराड़, खनियाधाना और बदरवास सहित अन्य विकासखंडों में तैनात एंबुलेंसों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी संशय गहरा गया है. यदि जिले की सभी 53 एंबुलेंसों का वेरिफिकेशन किया जाए, तो खराब और कागजों में संचालित वाहनों की संख्या में इजाफा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.