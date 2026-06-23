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लाखों का फर्नीचर, एसी और टीवी मिलेगा मामूली दाम पर, कलेक्टर अर्पित वर्मा बनकर शिवपुरी में ठगी का खेल

शिवपुरी : साइबर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल कर ठगी को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला शिवपुरी जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा (IAS) का है, जिनके नाम और तस्वीर का दुरुपयोग कर जालसाजों ने एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया है. इस फर्जी आईडी के जरिए आम लोगों को मैसेंजर पर जाल में फंसाकर ठगी का प्रयास किया जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है.

इस तरह बुना गया ठगी का ताना-बाना

जानकारी के अनुसार, शिवपुरी तहसील के लालगढ़ गांव निवासी प्रमोद रावत को ''अर्पित वर्मा आईएएस'' नाम की एक फेसबुक आईडी से मैसेंजर पर संदेश प्राप्त हुआ. सामान्य बातचीत के बाद ठगों ने प्रमोद का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया. इसके बाद उन्हें मैसेंजर पर एक मैसेज भेजा गया, जिसमें लिखा था, '' मेरे एक मित्र संतोष कुमार, जो CRPF कैंप में पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है. वे अपने घर का कीमती फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेहद कम कीमत पर बेच रहे हैं, वे जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे."

जय हिंद लिखकर वॉट्सएप पर भेजी तस्वीर

फेसबुक पर जाल बिछाने के कुछ ही देर बाद पीड़ित प्रमोद रावत के व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात नंबर से मैसेज आया. देशभक्ति की आड़ में ठगों ने संदेश की शुरुआत '' जय हिंद, जय भार'' से की. इसके बाद बेड, लैपटॉप, फ्रिज और सोफा सेट जैसी तमाम घरेलू वस्तुओं की तस्वीरें भेजी गईं. जालसाजों ने दावा किया कि यह पूरा सामान केवल 3 महीने पुराना है और 5 साल की वारंटी के साथ इसकी कुल कीमत मात्र 90,000 रु है. इस झांसे के जरिए पीड़ितों से एडवांस टोकन मनी और डिलीवरी चार्ज के नाम पर ऑनलाइन रकम ऐंठने का प्रयास किया जा रहा था.