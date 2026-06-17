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डॉक्टर को घर से घसीट रोड पर लाए, लाठी-डंडों से हत्या, पत्नी व भाई भी लहूलुहान

​शिवपुरी के भयावन गांव में निजी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या से तनाव. विरोध में पिछोर-शिवपुरी रोड पर उतरे ग्रामीण. 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर.

SHIVPURI PRIVATE DOCTOR MURDER
डॉक्टर की हत्या से गुस्साए लोग सड़क पर उतरे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 2:04 PM IST

3 Min Read
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शिवपुरी : भौंती थाना क्षेत्र के तहत आने वाले भयावन गांव में निजी क्लीनिक संचालक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या के बाद तनाव का माहौल. हत्या की वारदात मंगलवार शाम की है. 40 वर्षीय क्लीनिक संचालक प्रभान सिंह लोधी की लाठियों और पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. जघन्य हत्याकांड के पीछे विवाहित महिला के साथ कथित अवैध संबंधों का पुराना विवाद बताया जा रहा है.

​डॉक्टर के परिजनों को भी बेरहमी से पीटा

मृतक की पत्नी मीना लोधी ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया "प्रभान सिंह घर के भीतर खाना खा रहे थे. इसी दौरान दर्जनों हमलावरों ने घर पर धावा बोल दिया. वे गालीगलौज करते हुए प्रभान सिंह को घसीटकर बाहर ले गए और उन पर लाठियों, डंडों व पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया." ​पति को बचाने दौड़ीं मीना लोधी, मृतक के भाई कृपाराम और दामाद सचिन से भी हमलावरों ने मारपीट की. लहूलुहान हालत में प्रभान सिंह को इलाज के लिए पिछोर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

SHIVPURI PRIVATE DOCTOR MURDER
डॉक्टर को घर से घसीट रोड पर लाए, लाठी-डंडों से हत्या (ETV BHARAT)

सड़क पर उतरे आक्रोशित ग्रामीण

हत्याकांड के बाद ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में लोग भौंती थाने पहुंचे और इसके बाद पिछोर-शिवपुरी मार्ग पर जाम लगा दिया. परिजन सभी आरोपियों पर तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे. देर रात तक चले भारी हंगामे और पुलिस के साथ हुई लंबी चर्चा के बाद आखिरकार मामला दर्ज किया गया. ​15 नामजद समेत 30 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

​इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर

रामनिवास पाल, देवेन्द्र पाल, राजू पाल, बलवीर पाल, सुदामा पाल, परमेश्वरदास पाल, मिजाजी पाल, केशपाल, प्रदीप पाल, दिनेश पाल, अंगद लोधी, अनिल लोधी, पुष्पेन्द्र पाल, शैतान पाल और मोहर सिंह पाल के खिलाफ पुलिस ने हत्या के साथ ही 333, 191(2), 191(3), 190, 115(2) और 296(बी) के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा का कहना है "मृतक की पत्नी की शिकायत पर 15 नामजद व 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वारदात के बाद से ही सभी आरोपी गांव से फरार हैं. पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है."

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