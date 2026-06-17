ETV Bharat / state

डॉक्टर को घर से घसीट रोड पर लाए, लाठी-डंडों से हत्या, पत्नी व भाई भी लहूलुहान

डॉक्टर की हत्या से गुस्साए लोग सड़क पर उतरे ( ETV BHARAT )