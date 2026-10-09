शिवपुरी में कारों का अजीब काफिला देख लोग हैरान, कारों की छतों पर युवतियां, पूरे शहर राउंड
शिवपुरी में गरबा आयोजन का प्रचार करने के लिए युवतियों की जान से खिलवाड़. पुलिस ने वाहन मालिकों पर ठोका जुर्माना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:27 PM IST
शिवपुरी : गरबा के आयोजन का प्रचार-प्रसार करने के लिए आयोजकों ने कार में युवतियों से स्टंट कराया. गरबा के आयोजकों ने अपने कार्यक्रम को हाईलाइट करने के लिए चलती कारों की छतों पर युवक-युवतियों और बालिकाओं को बैठाया और शहर में राउंड लगाए. ये देखकर लोग हैरान रह गए. पहले लोगों को लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है. लेकिन जब पास जाकर देखा तो पता चला कि ये गरवा वालों का स्टंट है.
पूरे शहर में घूमा कारों का काफिला
शिवपुरी के एक होटल में आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रम के प्रचार के लिए गुरुवार शाम को कारों का काफिला निकाला गया. इस दौरान कुछ युवतियों और बालिकाओं को कारों की छतों पर बैठाया गया. यह काफिला शहर के व्यस्ततम मार्गों कस्टम गेट से शुरू होकर प्रमुख चौराहों से गुजरा. कारों का काफिला शहर के मुख्य कोतवाली थाने के सामने से भी निकला, लेकिन उस समय किसी ने रोकटोक नहीं की. चलती गाड़ियों की छतों पर इस तरह बैठकर प्रचार करना न सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट का खुला उल्लंघन है. ऐसे स्टंट से कार की छतों पर बैठी युवतियों के साथ कुछ भी हादसा हो सकता था.
ट्रैफिक पुलिस ने 6 वाहनों के चालान काटे
इस स्टंटबाजी और लापरवाही का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया. वीडियो के फुटेज के आधार पर वाहनों के नंबर ट्रेस किए गए. नंबरों की पहचान करने के बाद शुक्रवार को सभी संबंधित छह वाहन मालिकों को यातायात थाने तलब किया गया. पुलिस ने नियमों की अनदेखी और सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर प्रत्येक वाहन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. इस प्रकार 6 वाहनों पर कुल 30,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई.
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वाहन मालिकों को सख्त हिदायत
इस घटना ने एक बार फिर शहर में ट्रैफिक प्रबंधन और आयोजकों की मनमानी को सामने ला दिया. लोगों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों के दौरान पुलिस को पहले से ही सतर्क रहना चाहिए ताकि किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके. पुलिस प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में यातायात नियमों की इस प्रकार की अनदेखी करने वालों के खिलाफ और अधिक कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे.
इस मामले में यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया "हमारे संज्ञान में वीडियो आया. कारों की छतों पर युवतियों को बैठाकर घुमाया गया. 6 वाहन मालिकों पर 5-5 हजार रुपये की कुल 30 हजार की चालानी कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही उन्हें और सख्त हिदायत दी गई है."