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शिवपुरी में कारों का अजीब काफिला देख लोग हैरान, कारों की छतों पर युवतियां, पूरे शहर राउंड

गरबा का प्रचार करने कारों की छतों पर युवतियां को बिठाया ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : गरबा के आयोजन का प्रचार-प्रसार करने के लिए आयोजकों ने कार में युवतियों से स्टंट कराया. गरबा के आयोजकों ने अपने कार्यक्रम को हाईलाइट करने के लिए चलती कारों की छतों पर युवक-युवतियों और बालिकाओं को बैठाया और शहर में राउंड लगाए. ये देखकर लोग हैरान रह गए. पहले लोगों को लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है. लेकिन जब पास जाकर देखा तो पता चला कि ये गरवा वालों का स्टंट है.

पूरे शहर में घूमा कारों का काफिला