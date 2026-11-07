मालिक का घर नहीं भूली भैंस, 18 किमी चल वापस खूंटे पहुंची, पीछे-पीछे आए चोर को पकड़वाया
शिवपुरी में एक व्यक्ति ने ससुराल पहुंचाई भैंस और पड़िया, घर से रहस्यमयी तरीके से हो गई गायब, चोर गिरफ्तार. यतीश मोनू प्रधान की-रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:39 PM IST
शिवपुरी: रन्नौद थाना क्षेत्र में एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 'समझदार भैंस' ने अपनी सूझबूझ से चोरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. चोर माढ़ा गणेशखेड़ा गांव से भैंस और उसकी पड़िया को चुराकर ले जा रहे थे. भैंस करीब 18 किलोमीटर तक चुपचाप चोरों के साथ चलती रही, लेकिन जैसे ही उसे अपना पैतृक गांव नजर आया. उसने ऐसा दांव खेला कि चोरों को रंगे हाथों पकड़ा दिया. अब पूरे इलाके में इस मूक पशु की बुद्धिमत्ता की चर्चा हो रही है.
मूक पशु के समझदारी की चर्चा
जानकारी के मुताबिक, रन्नौद थाना क्षेत्र के झंडी गांव निवासी 28 वर्षीय अरविंद, पुत्र मुरारी लोधी ने अपनी भैंस को करीब तीन महीने पहले अपनी ससुराल (माढ़ा गणेशखेड़ा) में ससुर राजाराम लोधी के यहां छोड़ा था. 5 नवंबर को यह भैंस अपनी पड़िया के साथ माढ़ा गणेशखेड़ा के पठार पर बंधी हुई थी. इसी दौरान बाइक सवार दो चोर वहां पहुंचे और मौका पाकर दोनों को हांककर चुरा ले गए.
भैंस अचानक पुराने मालिक के पास पहुंची
चोर भैंस को हांकते हुए झंडी गांव की तरफ आ रहे थे. रास्ते भर भैंस चुपचाप उनके साथ चलती रही. जिससे चोरों को लगा कि वे आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे झंडी गांव की सीमा में पहुंचे, भैंस ने अचानक तेज दौड़ लगा दी और सीधा अपने मालिक अरविंद लोधी के घर के पुराने खूंटे पर जाकर खड़ी हो गई.
चोरों की चालाकी पर ऐसे फिरा पानी
पीछे-पीछे चोर भी वहां पहुंच गया और ग्रामीणों से बहाना बनाते हुए बोला कि यह भैंस उसी की है और गलती से यहां आ गई है. स्थिति को भांपते हुए भैंस मालिक अरविंद को शक हुआ. उन्होंने तुरंत अपनी ससुराल फोन किया. जहां से पता चला कि भैंस और उसकी पड़िया दोपहर से ही गायब हैं और परिजन उनकी तलाश कर रहे हैं.
ग्रामीणों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले
सच्चाई सामने आते ही ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए संदेह के आधार पर एक चोर को दबोच लिया. भीड़ को इकट्ठा होते देख दूसरा चोर अपनी मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया. पकड़े गए चोर ने पूछताछ में चोरी की बात कबूल कर ली है. इसके बाद ग्रामीणों व मालिक ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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थाना प्रभारी विवेक यादव ने कहा, "झंडी गांव में पशु मालिक की शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."