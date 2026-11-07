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मालिक का घर नहीं भूली भैंस, 18 किमी चल वापस खूंटे पहुंची, पीछे-पीछे आए चोर को पकड़वाया

शिवपुरी में भैंस की वफादारी से हुआ चोरी का खुलासा ( ETV Bharat )

​शिवपुरी: रन्नौद थाना क्षेत्र में एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 'समझदार भैंस' ने अपनी सूझबूझ से चोरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. चोर माढ़ा गणेशखेड़ा गांव से भैंस और उसकी पड़िया को चुराकर ले जा रहे थे. भैंस करीब 18 किलोमीटर तक चुपचाप चोरों के साथ चलती रही, लेकिन जैसे ही उसे अपना पैतृक गांव नजर आया. उसने ऐसा दांव खेला कि चोरों को रंगे हाथों पकड़ा दिया. अब पूरे इलाके में इस मूक पशु की बुद्धिमत्ता की चर्चा हो रही है.

मूक पशु के समझदारी की चर्चा जानकारी के मुताबिक, रन्नौद थाना क्षेत्र के झंडी गांव निवासी 28 वर्षीय अरविंद, पुत्र मुरारी लोधी ने अपनी भैंस को करीब तीन महीने पहले अपनी ससुराल (माढ़ा गणेशखेड़ा) में ससुर राजाराम लोधी के यहां छोड़ा था. 5 नवंबर को यह भैंस अपनी पड़िया के साथ माढ़ा गणेशखेड़ा के पठार पर बंधी हुई थी. इसी दौरान बाइक सवार दो चोर वहां पहुंचे और मौका पाकर दोनों को हांककर चुरा ले गए.