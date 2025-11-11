ETV Bharat / state

शिवपुरी की सड़क पर बेकाबू होकर दौड़ा पंजाब से आया भैंसा, साइकिल और बाइक सवार घायल

शिवपुरी: सोमवार की सुबह एक भैंसे ने पूरे शहर में उत्पात मचाया. भैंसे ने सड़क पर चल रहे बाइक सवारों और पैदल जा रहे कई लोगों को घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि यह भैंसा वेटनरी हॉस्पिटल से भाग कर आया था. पशु विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, "वेटनरी हास्पिटल में शासकीय योजना के तहत हितग्राहियों को बांटने के लिए कुछ भैंसे लाए गये थे. इन्हीं भैंसों में एक भैंसा पंजाब के करनाल से लाया गया था. बेकाबू हुआ भैंसा वही है.

मौके पर मौजूद राहगीर अतुल खटीक ने बताया, "गाड़ी से जैसे ही भैंसे को उतारा गया, वह हिंसक हो गया और रस्सी तोड़कर वहां से भागना शुरू कर दिया. झांसी तिराहा होते हुए भैंसा माधव चौक चौराहा और वहां से पुराना बस स्टैंड पहुंचा. इस दौरान उसने 1 साइकिल सवार और 2 बाइक सवार सहित कई अन्य लोगों को टक्कर मारकर गिरा दिया, जिससे वह घायल हो गए. वहीं भैंसा भी चोटिल हो गया है. उसके घुटने और मुंह से खून निकल रहा था."

साइकिल और बाइक सवारों को भैंसे ने किया घायल (ETV Bharat)

वेटनरी स्टाफ ने भैंसे पर पाया काबू

इस पूरे घटनाक्रम का सुखद पहलू यह रहा कि कोई भी राहगीर गंभीर रूप से चोटिल नहीं हुआ. वहीं भैंसे को लेकर आए मजदूरों और वेटनरी के स्टाफ ने कड़ी मशक्कत कर पुराने बस स्टैंड से भैंसे को पकड़ा और गाड़ी में चढ़ाकर वापस वेटनरी हॉस्पिटल ले गए. यह पूरा घटनाक्रम में दिन भर बाजार में चर्चा का विषय बना रहा.

थकान की वजह से हिंसक हुआ भैंसा

इस मामले में पशुपालन विभाग के उप संचालक एल.पी. शर्मा ने का कहना है, "यह भैंसा सरकार की योजना के तहत ग्रामीणों को देने के लिए पंजाब के करनाल से भोपाल के ठेकेदार द्वारा भेजा गया था. जिला मुख्यालय के पशु चिकित्सालय पर जब भैंसे को वाहन से उतारा गया, तभी वह उत्तेजित होकर भाग निकला. उन्होंने बताया कि संभवतः लंबे सफर की थकान और नए वातावरण के कारण भैंसा परेशान हो गया होगा, जिस वजह से वह हिंसक व्यवहार करने लगा."