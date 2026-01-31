ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक के भाई ने पुलिस की पकड़ी गिरेबान, हेलमेट के लिए टोकने पर गरमाया मामला

शिवपुरी में बीजेपी विधायक रमेश खटीक के भाई भागचंद्र खटीक और पुलिसकर्मियों के बीच सड़क पर तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की.

BJP MLA BROTHER THREATENED
शिवपुरी में विधायक के भाई की बाइक रोकने पर पुलिस से धक्का-मुक्की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 5:50 PM IST

शिवपुरी: नरवर थाना पुलिस गुरुवार शाम 5 बजे वाहनों की रूटीन चेकिंग कर रही थी. इस दौरान कुछ लोग बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया. इसी बीच करैरा विधानसभा के भाजपा विधायक रमेश खटीक के भाई शिक्षक भागचंद खटीक बगैर हेलमेट पहने मौके पर पहुंचे. जहां पुलिस ने उनकी गाड़ी की भी चाबी निकाल ली. इससे नाराज होकर विधायक के भाई ने अन्य लोगों से कहा कि गाड़ी निकालो देखते हैं कौन रोकता है. देखते ही देखते दोनों के बीच में बहस बढ़ गई. जिसके बाद विधायक के भाई की गाड़ी का भी चालान काटा गया.

स्थानीय विधायक के भाई ने की नोकझोंक

गुरुवार शाम करीब 5 बजे नरवर थाना के बाहर चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान शासकीय स्कूल निजामपुर में पदस्थ शिक्षक और स्थानीय विधायक रमेश खटीक के भाई भागचंद्र खटीक बाइक से निकले. उनके साथ एक अन्य बाइक पर उनके साथी भी सवार थे. पहले पुलिस ने दूसरी बाइक को रोका, जिसे देखकर शिक्षक भागचंद्र खटीक ने भी अपनी बाइक रोक दी. पुलिसकर्मियों द्वारा चालान काट रहे प्रधान आरक्षक से बात करने की बात कहे जाने पर शिक्षक भड़क गए. इसी दौरान पुलिसकर्मी परमाल कुशवाह ने उनकी बाइक की चाबी निकालकर थाने की ओर बढ़ना शुरू कर दिया.

शिवपुरी में बीजेपी विधायक के भाई की पुलिस से नोकझोंक (ETV Bharat)

चालान कटने के बाद छोड़ी बाइक

इससे नाराज शिक्षक ने अपनी बाइक खड़ी कर चाबी निकालने वाले पुलिसकर्मी को रोक लिया और धक्का-मुक्की कर दी. घटना बढ़ती देख एक अन्य पुलिसकर्मी रामवीर बघेल ने नाराजगी जताई तो शिक्षक ने रौब जमाते हुए सरेराह वर्दी उतारने की बात कह दी. शिक्षक बाइक की चाबी निकालने के नियमों को लेकर काफी देर तक बहस करते नजर आए. बाद में दोनों पक्ष थाने के भीतर पहुंचे, जहां समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया.

BJP MLA RAMESH KHATIK BROTHER
शिवपुरी में विधायक के भाई की पुलिस के साथ हाथापाई (ETV Bharat)

हेलमेट नहीं पहनने पर काटा चालान

इस मामले पर नरवर थाना प्रभारी विनय सिंह यादव ने बताया कि "विधायक के भाई बिना हेलमेट वाहन चला रहे थे. उन्होंने बताया कि वह विधायक के भाई हैं. वाहन चैकिंग के दौरान ऐसी बातचीत होती रहती है. हमने उनका हेलमेट नहीं पहनने का 300 रुपये का चालान काटकर उनकी बाइक को छोड़ दिया."

शिक्षक भागचंद खटीक ने बताया कि "पहले हमारे साथी टीचर की गाड़ी पकड़ ली, मैं आया तो मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली, हमने कहा कि चालान भर देंगे. हालांकि अब मामला शांत हो गया है और ऑनलाइन चालान का मैसेज आ गया है.

