10 हजार लोगों को ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा SDOP का घर, बीजेपी विधायक की नई धमकी
पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पुलिस को फिर दी धमकी, गोबर से भरवा दूंगा SDOP का घर,मेरा मुक्का ढाई सौ किलो का.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 1:22 PM IST
शिवपुरी: 5 लोगों को थार से टक्कर मारने की घटना के बाद अपने बयानों को लेकर पिता-पुत्र चर्चाओं में बने हुए हैं. विधायक पुत्र दिनेश लोधी एक्सीडेंट करने के बाद जहां यह कहते हैं कि मैंने सायरन बजाया तो हटे क्यों नहीं. वहीं उनके पिता बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी एसडीओपी को धमकी दे रहे हैं. सोमवार को बीजेपी विधायक ने धमकी देते हुए कहा था कि एसडीओपी करैरा तेरे डेडी की नहीं है. वहीं एक बार फिर विधायक ने एसडीओपी को धमकी देते हुए कहा है कि तुम्हारा घर गोबर से भर दूंगा. प्रीतम सिंह लोधी का धमकी देने वाला वीडियो सामने आया है.
प्रीतम सिंह लोधी ने फिर दी धमकी
बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी अपने विवादित बयान को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि "जब हादसा हुआ तो मैंने तुरंत एसपी को कार्रवाई करने को कहा, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें कांग्रेस बयानबाजी करेगी. उन्होंने कहा मुझे एसपी ने कहा कि दिल्ली से खबर आई है, कि कार थाने भिजवा दो. फिर उन्होंने मेरे बेटे दिनेश को थाने भेजने की बात कही, मैंने वो भी किया. उसकी जमानत हो गई. जब वो आधे रास्ते आया, तो पुलिस वालों ने फोन करके उसे फिर बुलाया और कहा कि न तुम चुनाव लड़ोगे न यहां दिखोगे. इस बात पर मुझे गुस्सा आया कि पुलिस कैसे कह सकती है कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा.
'SDOP का घर गोबर से भरवा दूंगा'
उन्होंने कहा कि पुलिस स्पष्टीकरण दे और ये भी बताए कि मैंने केस में सहयोग किया है. अगर एसडीओपी करैरा 15 दिन के अंदर ठीक ढंग से कानून को नहीं संभालते हैं या स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो 10000 लोगों को ले जाकर उनका घर गोबर से भरवा दूंगा. वह यह भी कहते हैं कि पहले मेरा हाथ ढाई किलो का था, अब ढाई सौ किलो का हो गया है, उस जाखड़ यानि SDOP को ठीक कर दूंगा."
SDOP को कहा करैरा तुम्हारे डैडी की नहीं
इससे पहले बीते दिन प्रीतम सिंह लोधी ने कहा था कि एसडीओपी करैरा तुम्हें देख लूंगा. करैरा तुम्हारे डैडी की नहीं है. मेरा बेटा दिनेश लोधी करैरा आएगा भी घूमेगा भी और चुनाव भी लड़ेगा, देखता हूं कौन क्या करता है, तुम्हे जितना दम लगाना हो तो लगा लो. बता दें इससे पहले बीजेपी विधायक शिवपुरी के माधव चौक चौराहे पर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ को उनका हुक्का पानी बंद कर देने की धमकी भी दे चुके हैं.
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विधायक के बेटे पर 5 लोगों को टक्कर मारने का आरोप
वहीं विधायक के ऐसी बयानबाजी और कार्यशैली को लेकर विपक्ष ने प्रीतम सिंह लोधी के इस्तीफे की मांग की है. विपक्ष का कहना है कि जब विधायक ही कानून को ताक पर रख कर चलने लगे तो, फिर लोगों को कानून से न्याय की क्या उम्मीद रह जाएगी. बताया जा रहा है कि विधायक अपने बेटे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से नाराज हैं. बताते चलें कि ऐसा आरोप है कि 16 अप्रैल को बीजेपी विधायक के पुत्र दिनेश लोधी ने अपनी थार से 5 लोगों को टक्कर मार दी थी. घटना में पांचों लोगों को चोट आई थी. वहीं हादसे के बाद दिनेश लोधी यह कहते नजर आ रहे थे कि जब सायरन बजाया तो हटे क्यों नहीं.