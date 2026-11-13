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BJP विधायक प्रीतम लोधी अपने रंग में! विरोधियों की डेंटिंग पेंटिंग कर दें, दवा-दारू प्रशासन करेगा

बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : विवादास्पद बयान और अपनी दबंगई वाले अंदाज के लिए चर्चित पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने फिर अपना असली रूप दिखाया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम से ठीक पहले विधायक प्रीतम लोधी ने अपने कार्यकर्ताओं को हैरान करने वाली सलाह दे डाली. उन्होंने कहा "अगर कोई विरोधी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में खलल डालता है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दें, दवा-दारू प्रशासन करेगा."

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां