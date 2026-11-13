BJP विधायक प्रीतम लोधी अपने रंग में! विरोधियों की डेंटिंग पेंटिंग कर दें, दवा-दारू प्रशासन करेगा
बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में खलल डालने की आशंका के बीच विरोधियों को धमकाया. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 4:36 PM IST
शिवपुरी : विवादास्पद बयान और अपनी दबंगई वाले अंदाज के लिए चर्चित पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने फिर अपना असली रूप दिखाया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम से ठीक पहले विधायक प्रीतम लोधी ने अपने कार्यकर्ताओं को हैरान करने वाली सलाह दे डाली. उन्होंने कहा "अगर कोई विरोधी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में खलल डालता है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दें, दवा-दारू प्रशासन करेगा."
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां
13 नवंबर को शिवपुरी के पिछोर स्थित छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कार्यक्रम प्रस्तावित है. यहां से प्रदेश की सवा करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की जानी है. कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटा है. इस दौरान प्रीतम सिंह लोधी ने सुरक्षा और अनुशासन का जिम्मा एक प्रकार से खुद उठा लिया. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने मंच से धमकी दे डाली.
प्रीतम लोधी ने विरोधियों को सरेआम धमकाया
बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का कहना है "कार्यक्रम में यदि किसी ने व्यवधान डालने की कोशिश की, उपद्रव मचाया या बैनर-पोस्टर फाड़ने की हिमाकत की, तो उसका इलाज तय है. पहले तो ऐसे हुड़दंगियों की दवा-दारू प्रशासन करेगा. अगर प्रशासन नाकाम रहता है तो हमारे डायमंड कार्यकर्ताओं उन्हें बिल्कुल न बख्शें. उन्हें तुरंत साइड में ले जाकर बेहतरीन 'डेंटिंग-पेंटिंग' कर दें. लाड़ली बहना के इस खास कार्यक्रम में किसी भी तरह की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
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बीजेपी जिलाअध्यक्ष ने प्रीतम लोधी को बताया पागल
भाजपा की जिला स्तरीय बैठक में जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव ने कहा "पिछोर विधायक प्रीतम लोधी विकास के लिए पागल हैं. ऐसे पागल हमें स्वीकार हैं." उन्होंने प्रीतम लोधी को एमपी का कोहिनूर तक बता दिया. जाटव ने कहा "हां, हमारा विधायक पागल है, लेकिन पागल है वह पिछोर विधानसभा क्षेत्र के एक-एक कार्यकर्ता के सम्मान के लिए. वह पागल है पिछोर की प्रगति और उन्नति के लिए. वह पागल है पिछोर को जिला बनाने के लिए. भारतीय जनता पार्टी अब यह चाहती है कि उसका हर एक विधायक विकास के प्रति इसी तरह समर्पित और दीवाना बने."