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आधी रात को थाने पहुंची महिला, बोली- मुझे 10 दिन से एक पल भी नींद नहीं, आप कैसे खर्राटे ले रहे

शिवपुरी के भौंती पुलिस थाने में महिला ने की अजीब हरकतें ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : ​भौंती पुलिस थाने में रविवार देर रात उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब एक महिला ने स्टाफ के सामने अजीब प्रकार की समस्या रखी और सवाल पूछे. रात करीब एक बजे थाने पहुंची महिला को देख पुलिस वालों को पहले लगा कि शायद पारिवारिक झगड़े को लेकर या किसी अन्य मामले को लेकर वह थाने आई हो. लेकिन जैसे ही महिला ने पुलिस के सामने अजीब सवाल रखे तो मामला पेचीदा हो गया.

महिला की अजीब हरकतें देख चौंकी पुलिस