आधी रात को थाने पहुंची महिला, बोली- मुझे 10 दिन से एक पल भी नींद नहीं, आप कैसे खर्राटे ले रहे
शिवपुरी के भौती पुलिस थाने का स्टाफ महिला की अजीब हरकतों से दो घंटे तक परेशान. मुश्किल से समझ आया मामला. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 1:05 PM IST
शिवपुरी : भौंती पुलिस थाने में रविवार देर रात उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब एक महिला ने स्टाफ के सामने अजीब प्रकार की समस्या रखी और सवाल पूछे. रात करीब एक बजे थाने पहुंची महिला को देख पुलिस वालों को पहले लगा कि शायद पारिवारिक झगड़े को लेकर या किसी अन्य मामले को लेकर वह थाने आई हो. लेकिन जैसे ही महिला ने पुलिस के सामने अजीब सवाल रखे तो मामला पेचीदा हो गया.
महिला की अजीब हरकतें देख चौंकी पुलिस
महिला ने पुलिसकर्मियों से तीखे लहजे में कहा, "क्या पुलिस सिर्फ सोने के लिए है? मेरी रिपोर्ट लिखिए, अभी लिखिए." महिला अपनी शिकायत दर्ज कराने और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ी रही. इस बीच, उसने गुस्से में थाने में रखी हथकड़ी भी उठा ली और साथ ले जाने लगी. महिला के इस आक्रामक और असामान्य बर्ताव को देखकर पुलिसकर्मी समझ नहीं सके कि आखिर माजरा है क्या. पुलिस वालों ने महिला को बड़ी मुश्किल से शांत कराया गया और कुर्सी पर बैठाया.
सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुकी है
जब पुलिस ने महिला से उसकी परेशानी पूछी तो उसने बताया "वह पिछले 8-10 दिन से एक पल भी नहीं सो पाई है. समस्या को लेकर उसने पहले सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वहां से कोई समाधान नहीं मिलने पर वह मजबूर होकर थाने आई है." महिला की गंभीर हालत और अजीब हरकतों को भांपते हुए पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत उसके परिजनों को थाने तलब किया.
महिला को परिजनों के हवाले किया
थाने पहुंचे परिजनों ने पुलिस को पूरी हकीकत बताई. परिजनों ने बताया महिला की मानसिक स्थिति अक्सर खराब रहती है और वह पहले भी इस तरह की कई असामान्य हरकतें कर चुकी है. उसका इलाज चल रहा है. बीमारी के उतार-चढ़ाव के कारण कभी उसकी तबीयत ठीक रहती है तो कभी हालत बिगड़ जाती है. स्थिति की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने परिजनों को कड़ी हिदायत दी कि वे महिला पर लगातार नजर रखें और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट बीच में न रोकें. इसके बाद पुलिस ने समझाइश देकर महिला को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द किया. थाना प्रभारी घनश्याम भदौरिया ने बताया "महिला नींद नहीं आने की बीमारी से परेशान है. परिजनों को इलाज कराने की नसीहत दी है."
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नींद पूरी नहीं होने से कई समस्याएं शुरू
मनोचिकित्सक डॉ. योगेंद्र रघुवंशी के अनुसार "लगातार कई दिन तक नींद न आना केवल सामान्य थकान या दिनचर्या में बदलाव का नतीजा नहीं होता. इसके पीछे अत्यधिक तनाव, गंभीर चिंता, अवसाद, कुछ खास दवाओं के साइड इफेक्ट्स या अन्य शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. लंबे समय तक नींद की कमी से इंसान की सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहार और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकती है. हालांकि, केवल शुरुआती लक्षणों के आधार पर किसी को सीधे तौर पर मानसिक रूप से बीमार घोषित करना सही नहीं है."