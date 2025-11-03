ETV Bharat / state

दोस्ती में दगाबाजी पड़ी महंगी, शिवपुरी कोर्ट ने सुनाई सजा, एक साल का सश्रम कारावास

युवक ने अपने दोस्त की उधारी नहीं चुकाई. चैक बाउंस होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई. साथ ही ब्याज समेत देनी होगी राशि.

Shivpuri district court
चैक बाउंस मामले में युवक को एक साल की सजा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 1:22 PM IST

3 Min Read
शिवपुरी: शिवपुरी जिला अदालत ने चैक बाउंस के मामले में फैसला सुनाया. प्रथम श्रेणी न्यायाधीश जितेंद्र मेहर ने अपने दोस्त से उधार लेकर रुपये वापस नहीं करने वाले युवक को एक साल के कारावास के अलावा ब्याज समेत उधार की राशि चुकाने का फैसला सुनाया. राशि न देने पर अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा. इस मामले में पैरवी अधिवक्ता गजेंद्र यादव द्वारा की गई.

दोस्त को दिया गया चैक बाउंस

बृजेश कुमार पुत्र नारायण दास अग्रवाल ने अपनी पारिवारिक एवं दुकानदारी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने मित्र पंकज पाराशर निवासी गांधी कॉलोनी से 05 लाख रुपये बतौर ऋण 18 जनवरी 2020 को लिए थे. ऋण के भुगतान के लिए बृजेश ने एक चैक 18 नवम्बर 2020 का पंकज पारासर को दिया. निर्धारित तिथि पर पंकज ने चैक अपने बैंक खाते में भुगतान के लिए लगाया परंतु बृजेश के बैंक में उपलब्ध हस्ताक्षरों और चैक पर किए गए हस्तक्षार में अंतर होने के कारण बाउंस हो गया.

चैक बाउंस पर कोर्ट का फैसला

चैक बाउंस होने की सूचना पंकज पारासर द्वारा अपने अधिवक्ता गजेंद्र यादव के माध्यम से बृजेश अग्रवाल को दी. लेकिन बृजेश द्वारा रुपये वापस नहीं दिए गए. इसी के चलते न्यायालय में परिवाद दायर किया गया. सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों पर के बाद न्यायाधीश ने बृजेश अग्रवाल को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 06 लाख 96 हजार 663 रूपये के प्रतिकर की राशि से दंडित किया. प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारवास भुगताना होगा.

शिवपुरी में खाद-बीज की दुकान सील (ETV BHARAT)

कृषि विभाग की टीम ने किया निरीक्षण

शिवपुरी में कृषि विभाग के अमले ने नकली खाद बिकने की सूचना पर दो दुकानों पर कार्रवाई की. एक दुकान को सील कर दिया गया है, जबकि एक अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उप संचालक कृषि पान सिंह करोरिया ने बताया "किसानों ने उन्हें फोन पर वीडियो उपलब्ध करवाए थे और उन्हें सूचना दी कि धाकड़ खादी बीज भंडार पर नकली खाद विक्रय किया जा रहा है. यूरिया का कट्टा अधिक दाम में 430 रुपये प्रति कट्टे के मान से दिया जा रहा है."

गड़बड़ी मिलने पर खाद की दुकान सील

धाकड़ खाद बीज भंडार के संचालक नरेंद्र धाकड़ निरीक्षण के दौरान उर्वरक स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं कर पाए. इसके अलावा पीओएस मशीन एवं उपलब्ध उर्वरक स्टाक में भिन्नता पाई गई. कृषकों के समक्ष पंचनामा बनाकर प्रतिष्ठान को सील किया गया. इसी प्रकार उर्वरक विक्रेता जैन एसोसिएट प्रोपराइटर सारांश जैन के प्रतिष्ठान पर उर्वरक रेट लिस्ट चस्पा न होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

Shivpuri district court
शिवपुरी में मोबाइल टॉवर लगाने का विरोध (ETV BHARAT)

मोबाइल टॉवर लगाने का विरोध

शिवपुरी के वार्ड 18 में शीतौले की कोठी के पास पहले से एक मोबाइल टॉवर लगा है. इस टॉवर से लोग परेशान हैं. इसके बाबजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना कोई मौका मुआयना कर उसी टॉवर से महज 50 फीट की दूरी पर दूसरा मोबाइल टॉवर लगाने की अनुमति दे दी. कॉलोनी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं. लोगों ने टॉवर लगाने का काम रोक दिया. लोगों के अनुसार टॉवर लगाने की अनुमति फर्जी है. इस मामले में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी से शिकायत की गई है.

