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बीकॉम के 2 छात्रों को रील्स से आया बिजनेस आइडिया, पढ़ाई के साथ हर साल कमा रहे लाखों

शिवपुरी में 2 दोस्तों को रील्स देखकर आया बिजनेस का आइडिया, 1.5 लाख लगाकर अब लाखों कमा रहे सालाना. यतीश मोनू प्रधान की रिपोर्ट.

shivpuri waffles stall
शिवपुरी में दो दोस्तों ने वाफल्स का दुकान लगाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 4:10 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
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शिवपुरी: कहते हैं कि अगर सोच में नयापन हो और कुछ करने का जज्बा, तो सोशल मीडिया का एक छोटा सा विचार भी आपकी किस्मत बदल सकता है. मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो दोस्तों ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. बीकॉम के छात्रों ने पढ़ाई के साथ-साथ रील्स से मिले एक आइडिया पर काम शुरू किया और आज वे हर दिन हजारों रुपये कमा रहे हैं.

रील्स से मिला बिजेनेस आइडिया

शिवपुरी निवासी वंश राठौर और मोहित राठौड़ एक दिन मोबाइल पर रील्स देख रहे थे. इस दौरान उनकी स्क्रीन पर बार-बार एक फूड आइटम 'वाफल्स' का वीडियो आ रहा था. जब उन्होंने इस पर रिसर्च की और ट्रेंड देखा, तो पाया कि इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में वाफल्स का क्रेज काफी ज्यादा है. दोनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों न इस आइडिया को शिवपुरी में आजमाया जाए. उनका मानना था कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो बात बन जाएगी. बस फिर क्या था, दोनों ने इस विचार को हकीकत में बदलने की ठान ली.

रील्स से मिला बिजेनेस आइडिया (ETV Bharat)

1.5 लाख के निवेश से शुरुआत

बीकॉम सेकंड ईयर के छात्र वंश राठौर ने बताया कि लगभग 2 साल पहले उन्होंने अपने दोस्त मोहित के साथ मिलकर इस काम की योजना बनाई थी. लगभग 1 लाख से 1.5 लाख की लागत से इस व्यवसाय की शुरुआत की गई. आज उनका यह बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि दोनों दोस्त रोजाना 3 से 4 हजार तक की कमाई कर रहे हैं.

shivpuri B.Com 2 students business
पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर बनने की मिसाल (ETV Bharat)

पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भरता की मिसाल

वंश ने बताया, "शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर की गई थी, लेकिन अब शिवपुरी के लोगों को उनके वाफल्स का स्वाद काफी पसंद आ रहा है और उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. हमारे वाफल्स पूरी तरह से ऑर्गेनिक और हाइजीनिक हैं. अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता रहा, तो आने वाले समय में हम अपने इस बिजनेस को और बड़े स्तर पर ले जाएंगे."

shivpuri B.Com students waffles stall
1.5 लाख के निवेश से शुरुआत (ETV Bharat)

ये दोनों युवा न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, बल्कि पार्ट-टाइम बिजनेस के जरिए आत्मनिर्भर बनकर अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं.

Last Updated : August 6, 2026 at 4:17 PM IST

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