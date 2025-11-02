ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बेटियों ने तोड़ी रूढ़िवादी परंपरा, शिवपुरी और बड़वानी में पिता को दी मुखाग्नि

शिवपुरी में बेटियों ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता को दी मुखाग्नि. बड़वानी में रामघाट पर बेटी ने किया पिता का अंतिम संस्कार.

SHIVPURI DAUGHTERS CREMATE FATHER
मध्य प्रदेश में बेटियों ने तोड़ी रूढ़िवादी परंपरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी/बड़वानी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शनिवार को उस वक्त पूरे इलाके में लोगों की आंखे भर आईं, जब रूढ़िवादी मान्यताओं को दरकिनार कर 2 बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने पिता को मुखाग्नि दी. मुक्तिधाम में मौजूद लोग यह दृश्य देखकर रो पड़े. क्या किशोर, क्या बुजुर्ग सभी की आंखों में आंसू थे. कई लोगों ने इस भावुक पल को मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

बीमारी के चलते पिता की हुई मौत

60 वर्षीय राजीव रायजादा मूलतः कानपुर निवासी थे, लेकिन काम के चलते मुंबई में रहते थे. वे मुंबई में प्राइवेट कांट्रेक्टर थे. उनके परिवार में पति-पत्नी और 2 बेटियां थी. बड़ी बेटी अमृता की शादी शिवपुरी निवासी विपिन सक्सेना से हुई है, जबकि छोटी बेटी सौम्या उन्हीं के साथ मुंबई में रहती थी. कुछ समय पहले उनका लीवर खराब हो गया था, जिसके ट्रांसप्लांट की तैयारियां चल रहीं थीं.

शिवपुरी और बड़वानी में बेटियों ने निभाया बेटे का फर्ज (ETV Bharat)

बेटियों ने पिता की चिता को दी मुखाग्नि

इसी दौरान 30 अक्टूबर को राजीव रायजादा ने मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में दम तोड़ दिया. ऐसे में उनके शव को शिवपुरी उनकी बड़ी बेटी अमृता की ससुराल लाया गया. यहां 1 नवम्बर को राजीव रायजादा का अंतिम संस्कार उनकी बेटियों ने किया. इस पर रिश्तेदार प्रवीण चित्रांश का कहना था कि "जब अंतिम समय में वे जिंदगी-मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, तो उनकी सेवा के लिए दोनों बेटियां सामने आई. ऐसे में पिता का अंतिम संस्कार करने का पहला हक उनका ही बनता है.

shivpuri Daughters fulfilled duties
बेटियों ने पिता का किया अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

बड़वानी में बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज

एकदम ऐसा ही मामला बड़वानी से भी सामने आया है. यहां ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 59 वर्षीय अतुल शर्मा की 1 नवंबर 2025 को हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी. उनकी बड़ी बेटी अनुकृति शर्मा ने बेटे का फर्ज निभाते हुए हिंदू रीति-रिवाज से नर्मदा तट स्थित रोहिणी तीर्थ राजघाट पर पिता की चिता को मुखाग्नि दी. अतुल शर्मा की असामयिक मृत्यु से परिवार वालों का बुरा हाल है. उनके परिवार में वृद्ध पिता कैलाश चंद्र शर्मा, पत्नी मनीषा शर्मा, 2 बेटियां अनुकृति और मोनिका हैं.

बेटी ने किया पिता का अंतिम संस्कार

अनुकृति वर्तमान में हैदराबाद के प्रतिष्ठित सीसीएमबी इंस्टीट्यूट से फॉरेंसिक साइंस में पीएचडी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि "पापा हमेशा कहा करते थे कि बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं. उन्होंने हमें हमेशा आत्मनिर्भर और साहसी बनने की सीख दी. आज उनका अंतिम संस्कार मैं कर रही हूं, यह मेरे लिए गर्व और कर्तव्य दोनों का क्षण है."

TAGGED:

SHIVPURI NEWS
SHIVPURI DAUGHTERS FULFILLED DUTIES
BARWANI DAUGHTER CREMATE FATHER
DAUGHTER LAST RITES OF FATHER
SHIVPURI DAUGHTERS CREMATE FATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

16 क्विंटल वजनी बागेश्वर बाबा का रथ चोटी से खींचेंगे 'बली', धीरेंद्र शास्त्री ने दिया न्यौता

दमोह में हेलीकॉप्टर से चला अनोखा ऑपरेशन, अफ्रीकी टीम ने नौरादेही में छोड़े काले हिरण

पानी के बगैर अधूरा रह गया पीएम मोदी का ख्वाब, छिंदवाड़ा में सूखे 11000 पौधे

जबलपुर में हर मतदाता का तैयार होगा वंश वृक्ष, BLO घर-घर जाकर लेंगे जानकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.