लाखा बंजारा को जंगल में खेलती दिखी छोटी सी कन्या, करीब जाकर देखा तो बलारी माता के दर्शन
शिवपुरी की बलारी माता मंदिर के प्रति पूरे इलाके में आस्था. माना जाता है खासकर नवरात्रि में मां से मांगी हर कामना पूरी होती है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 5:04 PM IST
शिवपुरी : बलारी माता मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए मशहूर हैं. नवरात्रि के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. मान्यता है कि इस मंदिर में मां सुबह बाल रूप में, दोपहर में युवा रूप में और रात में वृद्ध रूप में दर्शन देती हैं. मंदिर की एक और मान्यता लोगों को हैरान करती है. कहा जाता है कि यहां स्थापित मां की प्रतिमा पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि कंकाल की है.
लाखा बंजारा से जुड़ी है मंदिर की कहानी
मंदिर के पुजारी प्रयाग भारती महाराज के मुताबिक "मंदिर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक झरनेनुमा स्थान है, जिसे झाला कहा जाता है. मान्यता है कि यहीं माता प्रकट हुई थीं. एक समय लाखा बंजारा माल ढुलाई के दौरान इस स्थान पर रुकता था. इसी दौरान माता बाल रूप में उसके बच्चों के साथ खेलने आती थीं. एक दिन लाखा बंजारा की नजर उस कन्या पर पड़ी. उसके बारे में जानने के लिए वह उसके पीछे जंगल में चला गया. वहां माता ने उसे दर्शन दिए और उसकी बैलगाड़ी पर बैठकर चलने लगीं."
दशकों पहले डकैत घंटा चढ़ाते थे
माता ने लाखा बंजारा से कहा कि वह पीछे मुड़कर न देखे. लेकिन लाखा बंजारा ने पीछे मुड़कर देख लिया. कहा जाता है कि इसके बाद माता बैलगाड़ी से उतरकर उसी स्थान पर ठहर गईं, जहां आज बलारी माता का मंदिर बना हुआ है. बलारी माता मंदिर की कहानी शिवपुरी के उस दौर से भी जुड़ी है, जब जिले के जंगलों में डकैतों का आतंक था. उस समय सक्रिय डकैत नवरात्रि में माता के दर्शन करने आते थे और मंदिर में घंटा चढ़ाते थे.
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मंदिर में डकैतों को लगा झटका
स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक डकैत अपहरण किए गए लोगों को मंदिर के आसपास रखते थे, लेकिन कुछ बंधकों के छूट जाने की घटनाओं के बाद उन्होंने वहां लोगों को रखना बंद कर दिया था. आज डकैतों का वह दौर लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन नवरात्रि में बलारी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ और आस्था का सिलसिला जारी है.