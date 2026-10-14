ETV Bharat / state

लाखा बंजारा को जंगल में खेलती दिखी छोटी सी कन्या, करीब जाकर देखा तो बलारी माता के दर्शन

लाखा बंजारा से जुड़ी है मंदिर की कहानी ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : बलारी माता मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए मशहूर हैं. नवरात्रि के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. मान्यता है कि इस मंदिर में मां सुबह बाल रूप में, दोपहर में युवा रूप में और रात में वृद्ध रूप में दर्शन देती हैं. मंदिर की एक और मान्यता लोगों को हैरान करती है. कहा जाता है कि यहां स्थापित मां की प्रतिमा पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि कंकाल की है.

लाखा बंजारा से जुड़ी है मंदिर की कहानी