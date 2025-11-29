बाबा बागेश्वर की कथा के दौरान निकली कलश यात्रा में महिला चोर गिरोह का हल्ला बोल
शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र शास्त्री की कथा के दौरान उत्तर प्रदेश की महिलाओं की गैंग ने गहने चुराए. 6 महिलाएं गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 8:57 AM IST
शिवपुरी : बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र शास्त्री की कथा के दौरान उत्तर प्रदेश से आई महिला चोर गिरोह ने हाथ साफ किए. कलश यात्रा में एक के बाद एक चोरी की घटनाएं हुईं. पुलिस ने चोर गिरोह को दबोच कर 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमती सोने के गहने बरामद किए हैं. सभी 6 महिला उत्तरप्रदेश की रहने वाली हैं. महिला चोरों ने कलश यात्रा में धक्का-मुक्की कर चोरी की वारदात की.
कलश यात्रा के दौरान चोरी किए मंगलसूत्र
पं. धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले निकली कलश यात्रा के दौरान चोरी की घटनाओं का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. उत्तर प्रदेश की 6 महिलाओं को चोरी के गहनों के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी 6 महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने कलश यात्रा के दौरान पहले धक्का-मुक्की की और फिर महिलाओं के गले में सोने की चेन और मंगलसूत्र चुराए. महिलाओं से चोरी के मंगलसूत्र और सोने की चेन बरामद की गई हैं.
ये महिला चोर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार
24 नवंबर को नीलम शर्मा और जानकी भार्गव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया था कि महिलाएं भीड़ का फायदा उठाकर उनके गले से चेन और मंगलसूत्र काट ले गईं. इन दोनों मामलों में थाना कोतवाली में धारा 303 (2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया था. टीआई कृपाल सिंह राठौड़ ने बताया "पकड़ी गई महिलाओं में पूजा पत्नी जैकी कुमार (जाटव) उम्र 22 वर्ष जिला आजमगढ़, मुस्कान पत्नी अरुण कुमार (जाटव) उम्र 31 वर्ष आजमगढ़, आरती पत्नी आलोप कुमार उम्र 20 वर्ष जिला मऊ, लक्ष्मी देवी पत्नी आकाश कुमार जिला मऊ, माधुरी पत्नी सन्नी उर्फ जोगी कुमार उम्र 23 आजमगढ़, करीना पत्नी सचिन कुमार उम्र 19 वर्ष सुल्तानीपुर हैं."
- स्वर्ण नगरी में सोने पर चोरों की नजर, रतलाम में 2 महीने में 2 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी चोरी
- विदिशा के मंदिर में चोरी, दान पेटी का ताला तोड़ बोरी में भर लाखों रुपए ले उड़े आरोपी
गिरफ्तार 6 महिलाओं को जेल भेजा
शिवपुरी में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की कथा से एक दिन पहले 23 नवंबर को निकली कलश यात्रा के दौरान चोरी हुई थीं. इसके बाद कोतवाली पुलिस ने उत्तरप्रदेश से आई महिला चोर गिरोह को दबोचा. इनके कब्जे से 5 सोने की चेन, 2 मंगलसूत्र और 1 सोने का पैंडल सहित लगभग 15 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है. सभी गिरफ्तार महिलाओं को जेल भेजा गया है.