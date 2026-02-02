ETV Bharat / state

'मुझसे दोस्ती करोगे' मदहोशी आवाज पर फिसला व्यापारी तो फंसा हनीट्रेप गैंग के चंगुल में

शिवपुरी : शिवपुरी के देहात थानांतर्गत बड़ौदी क्षेत्र में एक युवती और उसके 4 साथियों ने बदरवास के एक गल्ला व्यवसायी को हनीट्रेप का शिकार बनाया. उससे एक लाख रुपये की वसूली की. हनीट्रेप गैंग ने गल्ला व्यवसायी का वीडियो बनाकर उसके साथ मारपीट भी की. पुलिस ने व्यापारी की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है.

व्यापारी की युवती से कैसे हुई दोस्ती

रेलवे स्टेशन रोड बदरवास निवासी गल्ला व्यवसायी आदित्य जैन (26 साल) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "26 जनवरी को उसके पास मोबाइल नंबर 8815828249 ,7581821547 से फोन आया. कॉल पर युवती ने खुद का नाम अंजली बताया. उसने दोस्ती की पेशकश की." युवती की मीठी आवाज सुनकर आदित्य फंस गया. दोनों के बीच बातचीत होने लगी. 31 जनवरी को अंजली नाम की लड़की ने आदित्य को फोन कर मिलने की इच्छा जाहिर की.

झांसा देकर होटल में ले गई युवती

युवती ने व्यापारी को बड़ौदी स्थित पानी की टंकी पर बुलाया. आदित्य किराए की कार लेकर ड्राइवर के साथ बड़ौदी पानी की टंकी के पास पहुंचा. यहां उसे वही लड़की मिली. लड़की उसकी कार में बैठ गई. पहले वह लड़की आदित्य को माधव चौक चौराहे ले गई. इसके बाद वहां से एक होटल में लेकर पहुंची. होटल में कुछ समय बिताने के बाद लड़की शाम करीब 6 बजे आदित्य को बड़ौदी से आगे बड़ागांव ले गई. लड़की ने बड़ागांव पर फोन लगाकर 5 युवक बुला लिए.