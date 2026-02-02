ETV Bharat / state

'मुझसे दोस्ती करोगे' मदहोशी आवाज पर फिसला व्यापारी तो फंसा हनीट्रेप गैंग के चंगुल में

शिवपुरी के बदरवास में व्यापारी हनीट्रेप में फंसा. युवती ने दोस्ती के बहाने होटल में बुलाया. इसके बाद धमकी, मारपीट, लूट और ब्लैकमेलिंग.

बदरवास का व्यापारी फंसा हनीट्रेप गैंग के चंगुल में (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 7:22 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 7:37 PM IST

शिवपुरी : शिवपुरी के देहात थानांतर्गत बड़ौदी क्षेत्र में एक युवती और उसके 4 साथियों ने बदरवास के एक गल्ला व्यवसायी को हनीट्रेप का शिकार बनाया. उससे एक लाख रुपये की वसूली की. हनीट्रेप गैंग ने गल्ला व्यवसायी का वीडियो बनाकर उसके साथ मारपीट भी की. पुलिस ने व्यापारी की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है.

व्यापारी की युवती से कैसे हुई दोस्ती

रेलवे स्टेशन रोड बदरवास निवासी गल्ला व्यवसायी आदित्य जैन (26 साल) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "26 जनवरी को उसके पास मोबाइल नंबर 8815828249 ,7581821547 से फोन आया. कॉल पर युवती ने खुद का नाम अंजली बताया. उसने दोस्ती की पेशकश की." युवती की मीठी आवाज सुनकर आदित्य फंस गया. दोनों के बीच बातचीत होने लगी. 31 जनवरी को अंजली नाम की लड़की ने आदित्य को फोन कर मिलने की इच्छा जाहिर की.

झांसा देकर होटल में ले गई युवती

युवती ने व्यापारी को बड़ौदी स्थित पानी की टंकी पर बुलाया. आदित्य किराए की कार लेकर ड्राइवर के साथ बड़ौदी पानी की टंकी के पास पहुंचा. यहां उसे वही लड़की मिली. लड़की उसकी कार में बैठ गई. पहले वह लड़की आदित्य को माधव चौक चौराहे ले गई. इसके बाद वहां से एक होटल में लेकर पहुंची. होटल में कुछ समय बिताने के बाद लड़की शाम करीब 6 बजे आदित्य को बड़ौदी से आगे बड़ागांव ले गई. लड़की ने बड़ागांव पर फोन लगाकर 5 युवक बुला लिए.

युवती के साथियों ने दी दुष्कर्म में फंसाने की धमकी

इसके बाद लड़की द्वारा बुलाए गए सभी लड़कों ने आदित्य जैन से की मारपीट की. आदित्य की कार में 3 युवक बैठ गए, जबकि युवती और अन्य लड़के दूसरी कार में बैठ गए. इसके बाद आदित्य को जबरन बांकड़े हनुमान मंदिर की तरफ ले जाया गया. यहां आदित्य से कहा "तुमने अंजली के साथ दुष्कर्म किया है. दुष्कर्म के केस में फंसा देंगे." युवकों ने आदित्य से दो लाख रुपये की मांग की. राशि न देने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी.

पीड़ित ने दोस्तों से मंगाए एक लाख रुपये

शिकायत में पीड़ित आदित्य ने बताया "उसने डर कर अपने दोस्तों से एक लाख रुपये ऑनलाइन मंगाए और इस राशि को युवकों के अकाउंट में भेजा. इसके बाद भी युवती व उसके साथी और रकम वसूलने के लिए धमका ने लगे." 1 फरवरी को पीड़ित आदित्य ने देहात थाने में शिकायत दर्ज करवाई. देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई का कहना है "आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर लिया है. आरोपितों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है."

