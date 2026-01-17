ETV Bharat / state

संकल्प पूरा करने निकला फौजी, गांव से दौड़ते हुए 330 किमी की गोवर्धन परिक्रमा

शिवपुरी में देशभक्ति और आस्था का दिखा अनूठा संगम, आर्मी जवान गांव से दौड़ते हुए निकला गोवर्धन गिर्राज जी की परिक्रमा पर.

SHIVPURI ARMY SOLDIER PARIKRAMA
आर्मी जवान की गोवर्धन परिक्रमा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देशभक्ति और ईश्वर भक्ति का अनूठा उदाहरण देखने को मिला है. कोलारस थाना क्षेत्र के बलैहरा गांव निवासी भारतीय सेना के जवान संजीव यादव उर्फ बंटी ने अपनी वर्षों पुरानी मन्नत पूरी करने के लिए गांव से दौड़ते हुए गोवर्धन गिर्राज जी की परिक्रमा के लिए प्रस्थान किया है. रवाना होने से पहले गांव में भावुक माहौल देखने को मिला. परिजन और ग्रामीणों ने उन्हें माला पहनाकर विदा किया. इस मौके पर उनकी पत्नी और दो बच्चे भी मौजूद रहे.

सेना में भर्ती होने के लिए लिया था संकल्प
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संजीव यादव आर्मी में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान उसने मन्नत मांगी थी कि यदि उसका चयन भारतीय सेना में हो जाता है तो वह अपने गांव बलैहरा से गोवर्धन गिर्राज जी की परिक्रमा देने दौड़ते हुए जाएगा. वर्ष 2020 में संजीव की यह मनोकामना पूरी हुई और सेना में चयन के बाद प्रशिक्षण समाप्त होते ही उसे जम्मू के उधमपुर में पोस्टिंग मिली.

Inspirational SANJEEV YADAV Story
सेना में भर्ती होने के लिए लिया था संकल्प (ETV Bharat)

ऑपरेशन सिंदूर के बाद LOC पर रहा तैनात
ड्यूटी और जिम्मेदारियों के चलते संजीव अब तक अपनी मन्नत पूरी नहीं कर सका. इस दौरान वह ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत–पाक तनाव के समय एलओसी पर भी तैनात रहा. कर्तव्य निभाने के बाद अब उसनी अपनी आस्था को पूर्ण करने का संकल्प लिया. उन्होंने जनवरी में गांव पहुंचते ही यात्रा शुरू कर दी.

10 जनवरी को गांव पहुंचे, शुक्रवार से दौड़ शुरू
संजीव 10 जनवरी को छुट्टी लेकर शिवपुरी के अपने गांव बलैहरा पहुंचे थे. शुक्रवार को उन्होंने गोवर्धन गिर्राज जी के लिए दौड़ यात्रा शुरू की. रवाना होने से पहले परिवारजनों और ग्रामीणों ने माला पहनाकर उसका उत्साहवर्धन किया. इस मौके पर संजीव की पत्नी और उसके दो बच्चे भी मौजूद रहे. बलैहरा गांव से गोवर्धन गिर्राज जी तक की यह यात्रा लगभग 330 किलोमीटर की है. संजीव का दावा है कि वह इस कठिन और आस्था से जुड़ी यात्रा को करीब 48 घंटे में पूरा करेगा. यात्रा के दौरान उसके मित्र वाहन से साथ चल रहे हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में सहायता मिल सके.

