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शिवपुरी और बैतूल हादसे में गई 4 लोगों की जान, भूसा लेने जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली हाई टेंशन लाइन से टकराई

राजस्थान के बारां जिले के खेड़ली गांव के रहने वाला बंजारा परिवार हर साल की तरह इस बार भी कोलारस क्षेत्र में भूसा खरीदने आए हुए थे. ये लोग खेतों में अपना डेरा डालते हैं और गांव-गांव घूमकर भूसा खरीदकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर एक जगह इकठ्ठा करते हैं. बाद में बड़ी मात्रा में भूसा बेचकर मुनाफा कमाते हैं.

वहीं बैतूल में गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सीधे बाउंड्रीवॉल से टकरा गया. इस टक्कर में वाहन में सवार 6 में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

शिवपुरी/बैतूल: शिवपुरी के लुकवासा चौकी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां भूसा लेने जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई. हादसे में एक महिला और 7 साल के मासूम बच्चे की जलने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से झुलस गए. जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

शुक्रवार सुबह टोल टैक्स के पास बने बंजारा डेरे से कुछ लोग 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भूसा खरीदने के लिए निकले थे. आगे चल रहा ट्रैक्टर देहरदा गांव से कच्चे रास्ते से होते हुए डोडयाई गांव की ओर जा रहा था. इसी दौरान ट्रॉली में लगे लोहे के पाइप हाई टेंशन लाइन से टकरा गए, जिससे ट्रैक्टर की ट्रॉली में तेज करंट फैल गया.

ट्रैक्टर-ट्रॉली में आग लगने से 2 की मौत, 2 घायल

ट्रैक्टर-ट्रॉली पर विनोद बंजारा पुत्र रंजीत बंजारा (27), लीला बाई बंजारा पत्नी विनोद बंजारा (30), केशर बाई पत्नी मेंबर बंजारा और 7 साल का अनिल पुत्र मेंबर बंजारा सवार थे. करंट इतना तेज था कि लीलाबाई की साड़ी में आग भड़क गई और मासूम अनिल भी बुरी तरह झुलस गया. दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं विनोद और केशर बाई करंट लगते ही ट्रैक्टर-ट्रॉली से उछलकर दूर जा गिरे, जिससे उनकी जान बच गई लेकिन वे गंभीर रूप से झुलस गए.पीछे चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली सवारों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगे थे 10-10 फीट के पाइप

कोलारस थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने बताया कि "ट्रॉली में ज्यादा भूसा भरने के लिए करीब 10-10 फीट के लोहे के पाइप लगाए गए थे. घटना स्थल पर हाई टेंशन लाइन के तार नीचे की ओर झूल रहे थे जो पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे. इसी दौरान पाइप लाइन से तार टकरा गए और ट्रैक्टर-ट्रॉली में करंट फैल गया.

करंट की चपेट में आने से एक महिला और एक बच्चे की मौत हुई है, जबकि 2लोग झुलसे हैं. पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है."

बैतूल में अनियंत्रित बोलेरो वाहन बाउंड्रीवॉल से टकराया, 2 की मौत (ETV Bharat)

बैतूल में अनियंत्रित बोलेरो वाहन बाउंड्रीवॉल से टकराया, 2 की मौत

बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सीधे बाउंड्रीवॉल से जा टकराया. इस टक्कर में वाहन में सवार 6 में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. मृतक और घायल बैतूल के ही हमलापुर निवासी बताए जा रहे हैं.

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां उनका इलाज जारी है. वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.