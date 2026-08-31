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शिवपुरी में बंद घर में डाका, बदमाशों ने 60 लाख के पुश्तैनी सोने और चांदी पर किया हाथ साफ

शिवपुरी में बंद घर से लाखों की जूलरी चोरी ( ETV Bharat )