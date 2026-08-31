शिवपुरी में बंद घर में डाका, बदमाशों ने 60 लाख के पुश्तैनी सोने और चांदी पर किया हाथ साफ
शिवपुरी में चोरों का दुस्साहस, घर का ताला तोड़ अलमारी से 27 तोला पुश्तैनी सोना, 4 किलोग्राम चांदी सहित 4 लाख कैश उड़ाया. रिपोर्ट-यतीश कुमार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 9:01 AM IST
शिवपुरी: शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात बदमाशों ने करीब 60 लाख रुपये की बड़ी चोरी को अंजाम दिया है. चोरों ने मकान के तीन कमरों के ताले तोड़कर अलमारी से 27 तोला पुश्तैनी सोना, 4 किलोग्राम चांदी के जेवर और 4 लाख रुपये की नकदी साफ कर दी. घटना के वक्त पूरा परिवार रक्षाबंधन का त्योहार मनाने उत्तर प्रदेश के कानपुर गया हुआ था.
पुश्तैनी जूलरी पर हाथ साफ
पीड़ित ठेकेदार मातादीन अग्रवाल और उनकी पत्नी रश्मि अग्रवाल 28 अगस्त को कानपुर स्थित अपनी ससुराल गए थे. रविवार देर रात जब दंपत्ति वापस शिवपुरी लौटे तो उनके घर के मुख्य कमरों के ताले टूटे मिले. अंदर प्रवेश करने पर सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था. बदमाशों ने जिस कमरे में अलमारी रखी थी, उसका दरवाजा तोड़कर चाबी हासिल की और अलमारी में रखी पूरी तिजोरी खाली कर दी. जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
इस मामले उपनिरीक्षक रामेंद्र सिंह चौहान ने बताया, "चोरी की सूचना मिलते ही मैं मौके पर मय फोर्स के साथ तत्काल पहुचा. परिवार जन रक्षाबंधन त्योहार के चलतेअपनी ससुराल कानपुर गए हुए थे. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. साक्ष्य जुटाने के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वायड की मदद ली जा रही है. अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है."
निर्माण कार्य के लिए रखा था कैश
गृहस्वामिनी रश्मि अग्रवाल ने बताया, "दूसरी मंजिल पर चल रहे निर्माण कार्य के भुगतान के लिए 4 लाख रुपये नकद रखे गए थे. जबकि अलमारी में रखा सोना-चांदी पुश्तैनी था."
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घटना के तरीके से पुलिस आशंका जता रही है कि बदमाशों ने पहले मकान की बाकायदा रेकी की थी. परिवार के बाहर जाने की पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि चोरी 28 अगस्त की रात हुई या उसके बाद. 60 लाख रुपये की बड़ी चोरी की सूचना मिलते ही फिजिकल थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.