शिवपुरी में देश की रक्षा का नया अध्याय, अडानी ग्रुप लगाएगा डिफेंस सिस्टम, सज रहा पोलो ग्राउंड
शिवपुरी में 5 जुलाई को होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भूमिपूजन, ऊर्जा मंत्री ने पीले चावल देकर कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 10:05 AM IST|
Updated : July 3, 2026 at 10:17 AM IST
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में औद्योगिक और रणनीतिक विकास में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित होने जा रहा है. आगामी 5 जुलाई को जिले में अडानी समूह की ऑर्डिनेंस (आयुध) फैक्ट्री का भव्य भूमिपूजन होने जा रहा है. इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष रूप से शिवपुरी आ रहे हैं.
प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया तैयारियों का निरीक्षण
इस वीआईपी कार्यक्रम को लेकर शहर में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचलें बेहद तेज हो गई हैं. गुरुवार शाम को प्रदेश के ऊर्जा एवं शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुद मोर्चा संभाला. उन्होंने तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मैदानी स्तर पर दो बड़े कदम उठाए. प्रभारी मंत्री सबसे पहले 'पोलो ग्राउंड' पहुंचे, जहां मुख्य सभा का आयोजन होना है. उन्होंने कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा, बैठक व्यवस्था और अन्य तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर सभी काम पूरे करने के सख्त निर्देश दिए.
पीले चावल देकर किया आमंत्रित
इसके बाद उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहर में एक भव्य 'पैदल आमंत्रण यात्रा' निकाली. अग्रसेन चौक से अस्पताल चौराहे तक आमंत्रण मार्च निकाला. शिवपुरी की जनता को इस बड़े उत्सव में शामिल करने के लिए प्रभारी मंत्री ने शहर वासियों को पीले चावल देकर कार्य्रकम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और स्वंय ने पैदल चलकर एक-एक व्यक्ति से जनसंपर्क किया. यह आमंत्रण यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी.
- विदेशी निवेशकों को लुभा रहा मध्य प्रदेश, लैटिन अमेरिका व कैरेबियन देशों के कार्यक्रम में बोले सीएम
- सागर के औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रांट में निवेश की बारिश, फूड प्रोसेसिंग व टेक्सटाइल्स पर फोकस
- गुना में लगा रोजगार का जैकपॉट, गूंजेगी मशीनों की आवाज, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री देगी 1,500 नौकरियां
डिफेंस यूनिट से युवाओं को मिलेगा रोजगार
इस दौरान मंत्री तोमर और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय दुकानदारों, राहगीरों और आम जनता से मुलाकात कर उन्हें 5 जुलाई के इस गौरवशाली कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया. शिवपुरी में अडानी समूह ने करोड़ों का निवेश किया है. इस डिफेंस यूनिट के आने से न सिर्फ क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को भी एक नई मजबूती मिलेगी.