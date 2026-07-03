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शिवपुरी में देश की रक्षा का नया अध्याय, अडानी ग्रुप लगाएगा डिफेंस सिस्टम, सज रहा पोलो ग्राउंड

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भूमिपूजन ( ETV Bharat )