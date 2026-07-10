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शिवपुरी में जंगल को जोतने से रोकने पहुंचा वन अमला, आदिवासियों ने टीम को घेरा

शिवपुरी में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंचे वन अमले और आदिवासियों के बीच झड़प, स्थिति को तनावपूर्ण होता देख वापस लौटी टीम.

MP forest land encroachment
15 साल से जमीन पर काबिज रहने का दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 11:10 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 11:42 PM IST

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शिवपुरी: कोलारस वन परिक्षेत्र के अंतर्गत उकावल गांव के जंगल (सनवारा बीट) में गुरुवार दोपहर अतिक्रमण रोकने गई वन विभाग की टीम और आदिवासी किसानों के बीच तीखी झड़प हो गई. प्रीतमपुरा जूर गांव के करीब 50 आदिवासी परिवारों ने वन अमले को घेरकर ट्रैक्टर जब्ती का कड़ा विरोध किया. इस हंगामे का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है.

ट्रैक्टर से जुताई कर अतिक्रमण का आरोप

वन विभाग को सूचना मिली थी कि जंगल की सरकारी जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई कर अतिक्रमण किया जा रहा है. सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और ट्रैक्टर को जब्त करने का प्रयास किया. ​इसी दौरान खेतों में काम कर रहे प्रीतमपुरा जूर गांव के बड़ी संख्या में आदिवासी महिला-पुरुष वहां पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. विवाद बढ़ता देख ​एक ट्रैक्टर चालक मौका पाकर अपना ट्रैक्टर लेकर भाग निकला.

बिना कार्रवाई के वापस लाट आई वन विभाग की टीम (ETV Bharat)

बिना कार्रवाई के वापस लौट आई वन विभाग की टीम

​वहीं, मौके पर मौजूद जगदीश आदिवासी वन विभाग की कार्रवाई का विरोध करते हुए उनकी गाड़ी के नीचे लेट गया. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. काफी मशक्कत के बाद उसे गाड़ी के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाला गया. भारी विरोध और ​स्थिति को तनावपूर्ण होता देख वन अमला बिना किसी कार्रवाई के वापस लौट आया.

15 साल से जमीन पर काबिज रहने का दावा

ग्रामीणों ने बताया कि जिस 60 हेक्टेयर भूमि पर वन अमला कार्रवाई करने पहुंचा था, वहां करीब 100 आदिवासी परिवार पिछले 15 वर्षों से काबिज हैं. वे हर साल इस जमीन पर खेती कर फसल उगाते हैं और इसी से उनका जीवनयापन होता है. इतने लंबे समय से खेती कर रहे आदिवासियों को जब अचानक हटाए जाने का अंदेशा हुआ, तो उन्हें अपनी आजीविका पर संकट नजर आने लगा. जिसके चलते उनका गुस्सा फूट पड़ा.

​इस मामले में कोलारस वन परिक्षेत्र अधिकारी गोपाल जाटव का कहना है कि "हमें जंगल में अतिक्रमण के प्रयास की सूचना मिली थी. जिस पर टीम मौके पर गई थी. ये लोग पहले से भी अतिक्रमित जमीन पर खेती कर रहे हैं. इस बार इन सभी को धारा 80 का नोटिस दिया गया है. मैंने खुद 2 से 3 बार बैठक कर इन्हें समझाया है कि अब इस 60 हेक्टेयर जमीन पर 'प्लांटेशन' (वृक्षारोपण) मंजूर हो चुका है. इसलिए अब यहां अतिक्रमण न करें."

Last Updated : July 10, 2026 at 11:42 PM IST

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