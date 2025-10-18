बेघर को छत दिलाने में शिवपुरी अव्वल, 72 हजार आदिवासियों को मिला अपना घर
शिवपुरी ने आदिवासियों को आवास दिलाने के मामले में अच्छा काम किया है. देश में पीएम जनमन और आदिवासी कर्मयोगी योजना में पहला स्थान.
शिवपुरी: दीपावली से पहले शिवपुरी जिले ने देशभर में नाम रोशन किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को सम्मानित किया. यह सम्मान पीएम जनमन और आदिवासी कर्मयोगी योजना में सर्वश्रेष्ठ काम के लिए मिला. जिले में अब तक 72 हजार आदिवासियों को आवास मिल चुके हैं. इस साल 43,686 आवास बनाने का लक्ष्य है. इनमें से 29,484 आवास 17 अक्टूबर तक पूरे हो चुके हैं, यानी 67.49% काम पूरा हो गया है.
शिवपुरी में बन चुकी 10 कॉलोनियां
शिवपुरी जिले में पहली बार आदिवासियों के लिए कॉलोनी बनाकर दी जा रही है. अब तक 10 कॉलोनियां बन चुकी हैं. इनमें 9 शिवपुरी जनपद और 1 पोहरी जनपद की है. यह देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग है. इन कॉलोनियों में आंगनबाड़ी केंद्र, मल्टीपरपज हॉल और बंधन केंद्र जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इसी नवाचार के कारण शिवपुरी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है.
पीएम जनमन योजना का पहला आवास शिवपुरी में बना
शिवपुरी मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है, जहां सबसे ज्यादा सहरिया आदिवासी रहते हैं. इस साल यहां 43,686 आवास स्वीकृत हुए हैं. इनमें बदरवास में 5909, करेरा में 3215, खनियाधाना में 6574, कोलारस में 5817, नरवर में 1608, पिछोर में 5392, पोहरी में 8079 और शिवपुरी में 7109 आवास स्वीकृत हुए हैं.
मार्च 2026 तक सभी आवास पूरे करने का लक्ष्य है. पीएम जनमन योजना के तहत देश का पहला आवास भी शिवपुरी जिले में बना. कलोथरा गांव के भागचंद आदिवासी ने सिर्फ 36 दिन में अपना घर बनाकर देश में शिवपुरी की पहचान बनाई. इसके बाद देश के पहले 100 आवास भी यहीं बने. इसी वजह से शिवपुरी को योजना में सर्वोच्च सम्मान मिला.
बेघर को छत मुहैया कराने में शिवपुरी अव्वल
प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का उद्देश्य बेघर नागरिकों को पक्का मकान मुहैया कराना है. इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले या बिना छत वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों. शिवपुरी में सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए, इस योजना से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी ने दिन रात ईमानदारी से मेहनत की. इसी का परिणाम रहा कि शिवपुरी देश में बेघर लोगों को पक्की छत मुहैया कराने में अव्वल रहा.
शिवपुरी कलेक्टर को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित
शिवपुरी में कुल 43 हजार 686 परिवारों के लिए जनमन आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं. जिसमें अब तक 29 हजार 484 परिवारों को गृह प्रवेश कराया जा चुका है. शिवपुरी के अधिकारी, कर्मचारियों की इस मेहनत को केंद्र सरकार ने भी सराहा और 17 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवपुरी कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित भी किया गया.
2026 तक सभी आदिवासियों को आवास देने का लक्ष्य
शिवपुरी जनपद के सीईओ एनएस नरवरिया ने बताया कि "अब तक 72 हजार आदिवासी परिवारों को आवास मिल चुके हैं. लक्ष्य पूरा होने के बाद सिर्फ 1000 परिवार ऐसे बचेंगे, जिन्हें आवास देना बाकी रहेगा." वहीं, योजना प्रभारी रागिनी त्रिवेदी ने बताया कि "2026 तक सभी आदिवासी परिवारों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है."
'हम सब की जिम्मेदारी बढ़ गई है': कलेक्टर
कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा, "दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को राष्ट्रपति ने अलग-अलग उपलब्धियां के लिए चुने गए देश के 5 राज्यों में मध्य प्रदेश को आदि कर्मयोगी और पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले को सम्मान दिया है. अब लक्ष्य हासिल करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ गई है"