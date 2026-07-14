बारिश में गांव बन जाता था टापू, बायपास सड़क के लिए किसानों ने दान में दी करोड़ों की जमीन
शिवपुरी में 7 किसानों ने बायपास सड़क बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी, बारिश के दिनों में बिजरौनी का बाहरी दुनिया से टूट जाता है संपर्क.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 10:50 PM IST
शिवपुरी: आज के दौर में जहां एक फुट जमीन या मेंढ़ के विवाद में लाठियां चल जाती हैं और कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं. वहीं, शिवपुरी के बदरवास जनपद अंतर्गत बिजरौनी गांव के किसानों ने त्याग और इच्छाशक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने पूरे प्रदेश का दिल जीत लिया है. गांव को हर साल बारिश के मौसम में टापू बनने के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए 7 किसानों ने अपनी करोड़ों रुपये की निजी जमीन सड़क निर्माण के लिए बिना किसी मुआवजे के दान कर दी है.
बारिश के दिनों में बिजरौनी का बाहरी दुनिया से टूट जाता है संपर्क
बिजरौनी गांव के सामने भौगोलिक रूप से एक बड़ी चुनौती रही है. इस गांव में आवागमन का सिर्फ एक ही मुख्य मार्ग है. इस रास्ते के बीच में बसेड़ी नदी पड़ती है. जिस पर एक छोटी पुलिया बनी हुई है. हर साल मानसून के दौरान बसेड़ी नदी उफान पर आ जाती है. जिससे पुलिया के ऊपर कई फीट पानी ओवरफ्लो होने लगता है. जिससे बिजरौनी का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाता है. खतौरा और बदरवास जाने वाले सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और पूरा गांव पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो जाता है.
सड़क के लिए किसानों ने दी जमीन
दशकों पुरानी इस समस्या का हल निकालने के लिए ग्रामीणों ने खुद कमान संभाली. जिस जगह पर अब बायपास का निर्माण होना है, वहां पहले किसानों के खेतों के बीच से गुजरने वाली महज 5 फीट की एक संकरी, कच्ची पगडंडी हुआ करती थी. लेकिन 7 किसानों ने आपसी सहमति से अपने खेतों की करीब 1500 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी बेशकीमती जमीन सड़क के लिए दे दी.
किसानों ने नोटरी के माध्यम से बकायदा एक शपथ पत्र पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दिया है. जिसमें साफ लिखा गया है कि विभाग सड़क के लिए जितनी जमीन चाहे उपयोग कर सकता है. उस जमीन पर वे स्वयं या उनके वारिस भविष्य में कभी भी कोई मालिकाना हक या मुआवजे का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे.
बायपास बनने से नदी पार करने की नहीं पड़ेगी जरुरत
यह नया बायपास बिजरौनी के आयुर्वेदिक औषधालय से शुरू होकर गौशाला तक बनेगा, जो सीधे खतौरा रोड से जुड़ेगा. इस रोड के बनने के बाद खतौरा से बदरवास जाने वाले लोगों को गांव की नदी पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे बायपास से निकलकर मुख्य सड़क पर मिल जाएंगे. इससे बारिश में भी यातायात 24 घंटे बहाल रहेगा.
किसान गिराज किरार बताते हैं कि "हर वर्ष बारिश के दिनों में हमारा गांव टापू बन जाता है. जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य आदि से लोग वंचित हो जाते हैं. इसीलिए हम सब किसानों ने मिलकर यह फैसला लिया कि पगडंडी वाली रोड को चौड़ा करके रास्ते को सुगम बनाया जाए. इससे ने केवल हम सातों किसानों का बल्कि गांव में रहने वाले सैकड़ों लोगों को इस मार्ग का लाभ मिलेगा."
जमीन की उपलब्धता न होने से अटका था काम
साल 2012-13 में तत्कालीन विधायक रामसिंह यादव ने गांव का दौरा कर इस बायपास का खाका तैयार किया था. उनके निधन के बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट को उनके पुत्र और वर्तमान कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव ने आगे बढ़ाया. विधायक की अनुशंसा पर शासन ने इस सड़क निर्माण के लिए करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है. बजट होने के बावजूद जमीन की उपलब्धता न होने से काम अटका था, जो अब किसानों की पहल से शुरू हो गया है.
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7 किसानों ने दी दान में जमीन
- प्रकाशपुरी गोस्वामी
- नंदराम किरार
- बृजेश किरार
- राजा भैया किरार
- गिराज किरार
- रमेश पटेल
- विजय सिंह किरार