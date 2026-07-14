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बारिश में गांव बन जाता था टापू, बायपास सड़क के लिए किसानों ने दान में दी करोड़ों की जमीन

बायपास सड़क बनाने किसानों ने दान में दी करोड़ो की जमीन ( ETV Bharat )