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कॉलेज में घुसा 6 फीट का कोबरा, मुंह खोलकर उगला गोहेरा तो कांपे लोग

शिवपुरी: नरवर के सिद्धि विनायक कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया, जब परिसर में करीब 6 फीट लंबा कोबरा दिखाई दिया. सांप को देखते ही कॉलेज में मौजूद छात्र-छात्राओं में डर का माहौल बन गया. इसकी सूचना तुरंत सर्प मित्र सलमान पठान को दी गई. वहीं, कॉलेज में मौजूद लोग तब कांप गए जब कोबरा ने मुंह खोलते ही एक चंदन गोहेरा उगला.

सूचना मिलते ही सर्प मित्र सलमान पठान मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि कॉलेज परिसर में एक इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा मौजूद था. करीब 6 फीट लंबे इस सांप को देखकर लोग सहमे हुए थे. सलमान पठान ने काफी सावधानी से कोबरा को पकड़ने की कोशिश शुरू की.

हाथ लगाते ही खोल दिया मुंह

सर्प मित्र के मुताबिक, '' जैसे ही कोबरा को पकड़ने की कोशिश की, उसने अपना मुंह खोलकर सामने मौजूद लोगों को डराने की कोशिश की. उसने एक छोटे गुहेरे को निगल लिया था, जिसे बाद में वहीं उगल दिया.'' सलमान पठान ने बताया कि कोबरा बेहद खतरनाक और जहरीला सांप होता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि घर, स्कूल या किसी अन्य जगह पर सांप दिखाई देने पर उसे खुद पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि किसी प्रशिक्षित सर्प मित्र या संबंधित विशेषज्ञ को सूचना दें.

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