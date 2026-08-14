कॉलेज में घुसा 6 फीट का कोबरा, मुंह खोलकर उगला गोहेरा तो कांपे लोग
मानसून में बढ़ रहीं सांप निकलने की घटनाएं, शिवपुरी में कॉलेज में तो उज्जैन के कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में निकला कोबरा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 2:54 PM IST
शिवपुरी: नरवर के सिद्धि विनायक कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया, जब परिसर में करीब 6 फीट लंबा कोबरा दिखाई दिया. सांप को देखते ही कॉलेज में मौजूद छात्र-छात्राओं में डर का माहौल बन गया. इसकी सूचना तुरंत सर्प मित्र सलमान पठान को दी गई. वहीं, कॉलेज में मौजूद लोग तब कांप गए जब कोबरा ने मुंह खोलते ही एक चंदन गोहेरा उगला.
सूचना मिलते ही सर्प मित्र सलमान पठान मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि कॉलेज परिसर में एक इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोबरा मौजूद था. करीब 6 फीट लंबे इस सांप को देखकर लोग सहमे हुए थे. सलमान पठान ने काफी सावधानी से कोबरा को पकड़ने की कोशिश शुरू की.
हाथ लगाते ही खोल दिया मुंह
सर्प मित्र के मुताबिक, '' जैसे ही कोबरा को पकड़ने की कोशिश की, उसने अपना मुंह खोलकर सामने मौजूद लोगों को डराने की कोशिश की. उसने एक छोटे गुहेरे को निगल लिया था, जिसे बाद में वहीं उगल दिया.'' सलमान पठान ने बताया कि कोबरा बेहद खतरनाक और जहरीला सांप होता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि घर, स्कूल या किसी अन्य जगह पर सांप दिखाई देने पर उसे खुद पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि किसी प्रशिक्षित सर्प मित्र या संबंधित विशेषज्ञ को सूचना दें.
सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा
सर्प मित्र ने सावधानी से कोबरा को पकड़ लिया. इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया।.सांप के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद कॉलेज प्रबंधन और वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.
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कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में कोबरा
हरियाली अमावस्या के दिन देर शाम उज्जैन के कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में कोबरा निकला. संध्या आरती के दौरान पुजारी को शिवलिंग के पास विशाल कोबरा फन फैलाए नजर आया. पुजारी जब भगवान महादेव की आरती के लिए पहुंचे, तभी उनकी नजर शिवलिंग के समीप बैठे सांप पर पड़ी. उन्होंने तत्काल सर्प मित्र राहुल मोखरिवाल को सूचना दी. राहुल मौके पर पहुंचे और सुरक्षित कोबरा का रेस्क्यू कर उसे मंदिर परिसर से बाहर जंगलों में छोड़ा.
पुजारी गौरव विश्वनाथ मिश्रा ने कहा, '' श्रावण का महीना है और भगवान के साथ नाग के दर्शन होना हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है.''