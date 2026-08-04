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भंडारे में बची बासी खीर छककर खाई, 56 लोग अस्पताल में भर्ती, महिला गंभीर

​शिवपुरी के सतनवाड़ाकलां में हेल्थ कैंप में मरीजों की जांच ( ETV BHARAT )