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भंडारे में बची बासी खीर छककर खाई, 56 लोग अस्पताल में भर्ती, महिला गंभीर

शिवपुरी के सतनवाड़ाकलां में धार्मिक आयोजन के बाद 56 लोगों को फूड प्वाइजनिंग. गांव में लगा हेल्थ कैंप. यतीश कुमार की रिपोर्ट.

Shivpuri Food Poisoning Stale Kheer
​शिवपुरी के सतनवाड़ाकलां में हेल्थ कैंप में मरीजों की जांच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 5:10 PM IST

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शिवपुरी : डॉक्टर्स हमेशा सलाह देते हैं कि कभी भी बासा भोजन न करें, वरना फूड प्वाइजनिंग हो सकती है. खासकर बारिश और भीषण गर्मी के मौसम में बासा भोजन जानलेवा हो सकता है. ​शिवपुरी के सतनवाड़ाकलां गांव में धार्मिक आयोजन के बाद वितरित बासी खीर खाने से बड़ा हादसा हो गया. फूड पॉइजनिंग की चपेट में आने से कुल 56 लोग बीमार हो गए हैं. इनमें 35 महिलाएं और 21 पुरुष हैं.

भंडारे की बची खीर ने गुल खिलाया

सभी बीमार लोगों को सतनवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से एक महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल रेफर किया गया है. ग्रामीणों ने बताया बाग वाले हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया था. आयोजन में श्रद्धालुओं को मालपुआ और खीर का प्रसाद वितरित किया गया. ​भंडारे में बची हुई खीर का सेवन कुछ ग्रामीणों ने पुनः कर लिया.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर (ETV BHARAT)

गांव में हेल्थ कैंप लगाकर उपचार

बासी खीर खाने के कुछ ही घंटों बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर आने और बेहोशी की शिकायतें आने लगी. इससे गांव में हड़कंप मच गया. ​सतनवाड़ा CHC में भर्ती कराए गए 40 मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. शेष मरीजों का उपचार शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में जारी है. उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमओ डॉ. विनय पिप्पल के निर्देशन में गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है.

खीर के सैंपल लेकर जांच को भेजे

स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में नजर बनाए हुए है. ​सतनवाड़ा थाना प्रभारी भोलाराम पुरोहित ने बताया "पहली नज़र में मामला बासी खीर में फंगस पनपने का लग रहा है. वास्तविक कारणों का पता सैंपल जांच रिपोर्ट के बाद ही चलेगा." मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संजय ऋषिश्वर ने बताया "खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घटनास्थल से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला भेज दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फूड पॉइजनिंग के सटीक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है."

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