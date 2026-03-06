ETV Bharat / state

शिवपुरी में चौराहे से लेकर गांव की गलियों तक जश्न, UPSC में 5 युवाओं ने एक साथ मारी बाजी

शिवपुरी के 5 युवाओं ने यूपीएससी में चयनित होकर रचा इतिहास. पढ़िए युवाओं ने चौथे-पांचवे प्रयास के बाद कैसे चढ़ीं सफलता की सीढ़ियां.

SHIVPURI 5 YOUTH SELECT UPSC 2025
शिवपुरी के 5 युवाओं ने यूपीएससी में चयनित होकर रचा इतिहास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: मोनू प्रधान

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में शुमार शिवपुरी में शुक्रवार की शाम चौराहे से लेकर गांव की गलियों तक जमकर जश्न मना. ये जश्न किसी शादी पार्टी या रैली का नहीं बल्कि युवाओं की सफलता और उनकी जीतोड़ मेहनत के लिए मनाया गया. हर जगह लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए. जैसे ही यहां यूपीएससी के रिजल्ट की सूचना मिली बस फिर क्या था बैंड-बाजों के साथ जमकर आतिशबाजी की गई. इस बार शिवपुरी से एक-दो नहीं बल्कि 5 युवाओं ने बाजी मारी है.

शिवपुरी के 5 युवाओं ने लहराया परचम

यह कोई पहला मौका नहीं है जब शिवपुरी के 5 युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा में एक साथ परचम लहराया हो. इसके पहले भी यहां के कई युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हो चुके हैं. इसके अलावा कई युवाओं का चयन मजिस्ट्रेट के पद पर भी हो चुका है. लेकिन इस बार यूपीएससी की परीक्षा में एक साथ 5 युवा चयनित हुए हैं. यूपीएससी परीक्षा में चयनित होकर इन सभी युवाओं ने मध्य प्रदेश के साथ ही शिवपुरी का भी नाम रोशन किया है.

UPSC CIVIL SERVICES 2025 RESULT
शिवपुरी में चौराहे से लेकर गांव की गलियों तक जश्न (ETV Bharat)

कृष्णा गोयल को दूसरी बार में मिली सफलता

शिवपुरी निवासी मनीष सीमा गोयल के पुत्र कृष्णा गोयल ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में एआईआर-300वीं रैंक हासिल कर परिवार सहित शिवपुरी का नाम रोशन किया है. कृष्णा ने दिल्ली विश्व विद्यालय से बीकाम ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया.

कृष्णा गोयल ने बताया कि "उन्होंने 3 साल पहले डिसाइड किया कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए. इसके बाद साल 2024 में उन्होंने पहली बार परीक्षा दी, जिसमें वह कुछ अंकों से पिछड़ गए. जिससे उनका हौसला और बढ़ा और फिर साल 2025 में उन्होंने दूसरा प्रयास किया और उसमें उन्हें यह सफलता मिल गई." उन्होंने कहा कि "युवाओं को अपनी गलतियों से सीखते हुए फाेकस रहकर पढ़ाई करनी चाहिए तो सफलता निश्चित मिलेगी."

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2025
UPSC में 5 युवाओं ने एक साथ मारी बाजी (ETV Bharat)

पहले जनपद सीईओ फिर डीएफओ और अब यूपीएससी के लिए चयन

मगरौनी गांव के निवासी दीपक कोरकू ने आल इंडिया रैंक-563 हासिल की है. वह कोलारस तहसील में आरआई के पद पर पदस्थ महेंद्र कोरकू के पुत्र हैं. वर्तमान में दीपक कोरकू डीएफओ हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं. इस पद पर उनका चयन साल 2024 में आयोजित हुई यूपीएससी की परीक्षा के दौरान हुआ था. इससे पहले वह जनपद सीईओ के पद पर भी चयनित हो चुके हैं. उनका यह लगातार तीसरा चयन है.

दीपक कोरकू कहते हैं कि "युवा अगर ईमानदारी से अपने गोल पर फोकस करते हुए तैयारी करें तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी."

3 असफलताओं से हुए हताश लेकिन नहीं खोया हौसला

कोलारस के कपड़ा व्यवसायी सन्मति जैन के पुत्र उज्जवल जैन एक व्यवसायिक परिवार से तालुक्क रखते हैं. उनकी एआईआर 797 रैंक आई है. उज्जवल के अनुसार "पूरा परिवार व्यवसाय करता है. कोलारस के छाेटे से सरकारी कॉलेज से बीए करने के बाद उन्हें उनके चचेरे भाई ने यूपीएससी के बारे में बताया. उनके अनुसार उन्हें विश्वास था कि वह इसे कर सकते हैं, लेकिन 3 बार असफल होने के बाद उन्हें लगा कि शायद यह परीक्षा उनके लिए नहीं है. उन्हें अपने परिवार का व्यवसाय ही संभालना चाहिए."

उज्जवल बताते हैं कि "लगातार 3 बार यूपीएससी में असफल होने पर हताश हो गए लेकिन पापा ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि तुम अपना सपना पूरा करने के लिए जुटे रहो मैं तुम्हारे साथ हूं. इसके बाद यहीं से सब कुछ बदल गया और चौथे प्रयास में मेरी एआईआर 797 रैंक आ गई."

'डिप्रेशन में चला गया लेकिन परिवार और दोस्तों ने दिया हौसला'

शिवपुरी के छोटे से कस्बे बामौरकला के हर्ष जैन ने अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी में एआईआर 412वीं रैंक हासिल की है. हर्ष जैन ने बताया कि "उन्होंने जबलपुर से बीई की. सिविल सर्विस उनका सपना था, परंतु परिवार की आर्थिक स्थित बहुत मजबूत नहीं थी. इसलिए 2 साल तक इंफोसिस कंपनी में जॉब करके पैसे इकठ्ठे किए. इसके बाद जॉब छोड़ी और फिर दिल्ली जाकर तैयारी शुरू की. 2 साल उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. तीसरी बार वह इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन इंटरव्यू क्लीयर नहीं कर पाए. इस कारण डिप्रेशन में चले गए."

हर्ष ने बताया कि "डिप्रेशन में जाने के बाद पापा मुकेश जैन और मां संगीता जैन ने उन्हें हिम्मत दी और उन्होंने चौथी बार फिर तैयारी शुरू की लेकिन इस बार वह प्री भी नहीं निकाल पाए. चौथे प्रयास में जब वह पूरी तरह से टूट गए तो छोटे भाई इंजीनियर प्रतीक जैन ने कहा कि तुम प्रयास करो मैं जाब कर रहा हूं और परिवार को देखूंगा. उसने आर्थिक रूप से भी मेरी मदद की और पांचवे प्रयास में यह सफलता हासिल हुई. मेरी एआईआर-412वीं रैंक आई है. हर्ष के अनुसार परिवार और दोस्त न होते तो यह संभव नहीं था."

पूर्व सरपंच के बेटे ने किया गांव का नाम रोशन

कोलारस के ग्राम धंधेरा के निवासी महेश धाकड़ के बेटे भूपेंद्र धाकड़ ने भी यूपीएससी परीक्षा 2025 में 494वीं रैंक हासिल कर गांव का नाम रोशन किया है. उनकी इस सफलता पर गांव के लोगों में खुशी की लहर है. गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके गांव का बेटा इतना बड़ा अधिकारी बनेगा.

TAGGED:

UPSC CIVIL SERVICES 2025 RESULT
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2025
UPSC 2025 TOPPERS LIST
SHIVPURI NEWS
SHIVPURI 5 YOUTH SELECT UPSC 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.