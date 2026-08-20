ETV Bharat / state

शिवपुरी में जर्जर 409 सरकारी स्कूल, छत और दीवारों से टपकता पानी, ऐसे संवर रहा भविष्य

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल से जर्जर स्कूल भवन और अव्यवस्थाओं की तस्वीरें अब आम बात है. आए दिन बच्चों की परेशानी देखने मिलती है, जहां वे प्रशासन से बेहतर भवन और एजुकेशन सिस्टम की मांग करते हैं. ऐसी ही एक तस्वीर शिवपुरी से सामने आ रही है. जो सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाओं के दावों कई सवाल खड़े करती है. कस्टम गेट के पास स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय छावनी में बच्चे बारिश के दौरान ऐसे भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां छत से पानी टपकता है, दीवारों में दरारें हैं और कमरों में सीलन के साथ पानी भी भर जाता है. सवाल सिर्फ स्कूल की बदहाल इमारत का नहीं, बल्कि उन बच्चों की सुरक्षा का है, जो मजबूरी में इसी सरकारी व्यवस्था के भरोसे पढ़ रहे हैं.

स्टेट टाइम के पुराने भवन में चल रहा स्कूल

कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए संचालित यह स्कूल जिला मुख्यालय से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर है. स्कूल का भवन स्टेट टाइम का पुराना भवन बताया जा रहा है. बारिश आते ही इसकी हालत और खराब हो जाती है. छत से पानी टपकता है और दीवारों पर सीलन साफ दिखाई देती है. कई जगह दीवारों में दरारें भी नजर आती हैं.

शिवपुरी में जर्जर स्कूल भवन (ETV Bharat)

क्लासरूम में पानी, बच्चों के सामने बड़ा खतरा

बारिश के दौरान पानी स्कूल के कमरों तक पहुंच जाता है. फर्श गीला होने से बच्चों को परेशानी होती है. पुराने भवन की स्थिति को देखते हुए अभिभावकों के मन में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है. इस स्कूल में आसपास के ऐसे परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जो निजी स्कूलों की फीस वहन नहीं कर सकते. उनके लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा है. ऐसे में स्कूल की जर्जर हालत सिर्फ एक भवन की समस्या नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.