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शिवपुरी में जर्जर 409 सरकारी स्कूल, छत और दीवारों से टपकता पानी, ऐसे संवर रहा भविष्य

शिवपुरी में बदहाल शिक्षा व्यवस्था, 409 जर्जर भवन, सरकारी स्कूल की छत और दीवारों से टपक रहा पानी, क्लासरूम में पानी.

SHIVPURI SCHOOL BUILDING DILAPIDATE
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 2:44 PM IST

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शिवपुरी: मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल से जर्जर स्कूल भवन और अव्यवस्थाओं की तस्वीरें अब आम बात है. आए दिन बच्चों की परेशानी देखने मिलती है, जहां वे प्रशासन से बेहतर भवन और एजुकेशन सिस्टम की मांग करते हैं. ऐसी ही एक तस्वीर शिवपुरी से सामने आ रही है. जो सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाओं के दावों कई सवाल खड़े करती है. कस्टम गेट के पास स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय छावनी में बच्चे बारिश के दौरान ऐसे भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां छत से पानी टपकता है, दीवारों में दरारें हैं और कमरों में सीलन के साथ पानी भी भर जाता है. सवाल सिर्फ स्कूल की बदहाल इमारत का नहीं, बल्कि उन बच्चों की सुरक्षा का है, जो मजबूरी में इसी सरकारी व्यवस्था के भरोसे पढ़ रहे हैं.

स्टेट टाइम के पुराने भवन में चल रहा स्कूल

कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए संचालित यह स्कूल जिला मुख्यालय से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर है. स्कूल का भवन स्टेट टाइम का पुराना भवन बताया जा रहा है. बारिश आते ही इसकी हालत और खराब हो जाती है. छत से पानी टपकता है और दीवारों पर सीलन साफ दिखाई देती है. कई जगह दीवारों में दरारें भी नजर आती हैं.

शिवपुरी में जर्जर स्कूल भवन (ETV Bharat)

क्लासरूम में पानी, बच्चों के सामने बड़ा खतरा

बारिश के दौरान पानी स्कूल के कमरों तक पहुंच जाता है. फर्श गीला होने से बच्चों को परेशानी होती है. पुराने भवन की स्थिति को देखते हुए अभिभावकों के मन में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है. इस स्कूल में आसपास के ऐसे परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जो निजी स्कूलों की फीस वहन नहीं कर सकते. उनके लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा है. ऐसे में स्कूल की जर्जर हालत सिर्फ एक भवन की समस्या नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

शिवपुरी में 409 जर्जर भवन, मरम्मत का दावा

स्कूल की स्थिति को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर समस्या का स्थायी समाधान कब होगा, इसे लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है. डीपीसी दफेदार सिंह सिकरवार के मुताबिक "शिवपुरी जिले में 409 ऐसे भवन हैं, जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है. सत्र 2025-26 में 96 भवनों की मरम्मत स्वीकृत हुई थी. इनमें से 50 भवनों के लिए राशि प्राप्त हुई थी. करीब 35 प्रतिशत राशि हाल ही में जारी हुई है और संबंधित भवनों में काम कराया जा रहा है.

SHIVPURI SCHOOL ROOF WATER LEAK
दीवारों में दरार (ETV Bharat)

49 और भवनों को मिली मंजूरी

डीपीसी सिकरवार ने बताया कि इसी नवीन शिक्षा सत्र में 49 और भवनों की मरम्मत स्वीकृत हुई है. राशि प्राप्त होने के बाद बारिश के मौसम के बाद इन भवनों में मरम्मत का काम कराया जाएगा. इसके अलावा 8 नए भवन भी स्वीकृत किए गए हैं. ये वे स्थान हैं, जहां पुराने भवनों को जर्जर होने के बाद हटाया जा चुका है. इन नए भवनों की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है.

जर्जर भवन में बच्चों को नहीं बैठाने का दावा

उन्होंने बताया कि जिन भवनों को जर्जर घोषित किया गया है, वहां बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा है. ऐसे भवनों को हटाकर नए भवन की मांग की गई है. उन्होंने बताया कि आदर्श नगर में नए स्कूल भवन के लिए खनन विभाग से 50 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और वहां नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है."

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