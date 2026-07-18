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शिवपुरी में जिस कुएं का पानी पी रहे थे ग्रामीण, उसमें पड़े थे लापता चचेरी बहनों के शव

शिवपुरी में 2 दिन से लापता थी चचेरी बहनें, कुएं में शव मिलने से मचा हड़कंप, कुएं को खाली कराकर शवों को निकाला.

SHIVPURI MISSING COUSIN SISTERS
शिवपुरी में 2 बहनों की मौत से सनसनी (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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शिवपुरी: तेंदुआ थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. डेहरवारा गांव में दो दिन से लापता दो चचेरी नाबालिग बहनों के शव शनिवार सुबह घर से 300 मीटर की दूरी पर बने कुएं से बरामद किए गए हैं. पुलिस पूर्व में दर्ज अपहरण के मामले को अब मर्ग कायम कर आगे की जांच में बदल चुकी है.

16 जुलाई को लापता हुई थी दोनों बहनें
​परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, डेहरवारा निवासी राजेंद्र धाकड़ की 16 वर्षीय पुत्री और उनके भाई सुघर सिंह धाकड़ की साढ़े 16 वर्षीय पुत्री 16 जुलाई की रात को परिवार के साथ भोजन करने के बाद सोई थीं. देर रात करीब 1 बजे जब परिजनों की आंख खुली तो दोनों बच्चियां अपने बिस्तर से गायब थीं. काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने तेंदुआ थाना पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 17 जुलाई को अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की थी.

कुएं में शव मिलने से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

घर से 300 मीटर दूर कुएं में मिले शव
​शनिवार सुबह पुलिस को खोजी अभियान के दौरान दोनों नाबालिगों के घर से करीब 300 मीटर दूर स्थित एक कुएं के पास एक बच्ची की चप्पल मिली. संदेह के आधार पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लगभग 70 फीट गहरे कुएं से मोटरों द्वारा करीब 40 फीट पानी खाली कराया. पानी का स्तर कम होने पर कुएं के भीतर दोनों बहनों के शव बरामद हुए. जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से चार पाई से बाहर निकाला गया. हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के एक दिन पहले भी ग्रामीण इसी कुएं से पानी भर रहे थे. लेकिन तब किसी को भनक नहीं लगी थी.

​इस मामले में तेंदुआ थाना प्रभारी नीतू सिंह धाकड़ का कहना है, ''दोनों बच्चियों के लापता होने के बाद से पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी. शनिवार सुबह दोनों के शव कुएं से बरामद कर लिए गए हैं. शवों का पोस्टमार्टम कराकर मर्ग कायम किया गया है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गहराई से जांच कर रही है.''

​दोनों नाबालिग लड़कियां रात के वक्त किन परिस्थितियों में घर से बाहर निकलीं और कुएं तक कैसे पहुंचीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. गांव में इस घटना को लेकर हत्या और आत्महत्या दोनों की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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