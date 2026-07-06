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सिंध नदी में डूबे 2 दोस्त, नहीं पहुंची एम्बूलेंस, बाइक पर ले जाना पड़ा अस्पताल, मौत

पिकनिक माने आए थे दोस्त ​जानकारी के अनुसार, रविवार की छुट्टी होने के कारण युवक अपने अन्य दोस्तों के साथ साखनौर स्थित सिंध नदी पर नहाने गए थे. नहाते समय प्रदुम और सादिक नदी में बने एक गहरे गड्ढे की चपेट में आ गए. युवकों को पानी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण दोनों खुद को संभाल नहीं पाए और डूबने लगे. उन्हें डूबता देख साथ आए अन्य दोस्तों ने शोर मचाया.

शिवपुरी: कोलारस अनुविभाग के लुकवासा चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने बाले ग्राम साखनौर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. रविवार दोपहर को सिंध नदी में नहाने गए दो दोस्तों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. दोनों युवक अपने अन्य साथियों के साथ नदी पर पिकनिक मनाने और नहाने पहुंचे थे. जहां गहरे गड्ढे में फंसने के कारण यह हादसा हो गया. ​मृतकों की पहचान कोलारस निवासी प्रदुम शर्मा (20) पुत्र स्व.गोपाल शर्मा और सादिक खान (24) पुत्र बाबू खान के रूप में हुई है.

सूचना के बाद भी नहीं पहुंची एंबुलेंस

​प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों ने बताया कि, हादसे के तुरंत बाद प्रशासनिक अधिकारियों और रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई थी, लेकिन काफी देर तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा. प्रशासन के इंतजार में समय गंवाने के बजाय स्थानीय ग्रामीणों और युवकों ने खुद ही नदी में छलांग लगा दी. ​करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत और खोजबीन के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को नदी से बाहर निकाला.

बाइक से ले जाना पड़ा अस्पताल

​मौके पर कोई एम्बुलेंस या सरकारी वाहन न मिलने के कारण आक्रोशित और परेशान ग्रामीणों ने दोनों युवकों को तत्काल दोपहिया वाहन (बाइक) पर बीच में बैठाकर कोलारस के शासकीय अस्पताल पहुंचाया. वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक परीक्षण के बाद दोनों को शिवपुरी रेफर कर दिया. शिवपुरी पहुंचने पर सादिक खान को जिला अस्पताल और प्रद्युम्न शर्मा को मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

दो महीने बाद थी मृतक साजिद की शादी

इस हृदयविदारक घटना के बाद दोनों मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है. बताया जा रहा है कि मृतक प्रदुम के पिता का कुछ महीने पहले ही निधन हुआ था. जिससे परिवार अभी उबर भी नहीं पाया था. वहीं, दूसरे मृतक सादिक खान की दो महीने बाद शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियां चल रही थीं. इस हादसे ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन ली हैं.

​पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों में प्रशासन की लेट-लतीफी को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है. इस मामले में कोलारस एसडीओपी सजंय मिश्रा का कहना है, ''साखनौर सिंध नदी पर रविवार दोपहर को कुछ युवक नहाने के लिए गए थे।इस दौरान प्रदुम और सादिक खान नहाते समय गहरे पानी मे चले गए जिससे उनकी पानी डूबने से मौत हो गई. हमने मर्ग कायम कर लिया है पूरे मामले की जांच की जा रही है.''