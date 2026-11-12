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शिवपुर चरचा निकाय चुनाव: "कोई चुनौती नहीं" स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का दावा

शिवपुर चरचा निकाय चुनाव की तैयारी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरिया: शिवपुर चरचा नगरपालिका परिषद में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने और संगठन को सक्रिय करने की जिम्मेदारी भाजपा ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को सौंपी है.

निकाय चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहली बार शिवपुर-चरचा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में क्षेत्रीय विधायक भैयालाल राजवाड़े और भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

शिवपुर चरचा में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की सभा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंत्री जायसवाल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश

बैठक के दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को गंभीरता से लेते हुए अभी से मैदान में उतरने का आह्वान किया. चुनावी तैयारियों में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने-अपने वार्डों में मतदाताओं से संपर्क स्थापित करें और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचें.

शिवपुर चरचा नगरपालिका परिषद चुनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)

टिकट किसी को मिले, जीत के लिए सभी को करना होगा काम

टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी का टिकट किसी भी योग्य कार्यकर्ता को मिल सकता है लेकिन टिकट मिलने के बाद सभी की जिम्मेदारी होगी कि वे एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत से काम करें. उन्होंने कहा कि संगठन की एकता और कार्यकर्ताओं की मेहनत ही चुनाव में जीत का आधार बनेगी.

निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की कड़ी तैयारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का जताया भरोसा

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चुनाव को लेकर भरोसा जताते हुए कहा कि शिवपुर चरचा नगरपालिका परिषद का चुनाव भाजपा के लिए किसी तरह की चुनौती नहीं है. उन्होंने दावा किया कि हमारी डबल इंजन की सरकार है जिसका लाभ जनता को मिल रहा है. इसलिए ना सिर्फ शिवपुर-चरचा बल्कि बैकुंठपुर सीटें बीजेपी ही जीतेगी. मंत्री ने दावा किया कि प्रदेशभर में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में भी भाजपा शत प्रतिशत जीत हासिल करेगी.