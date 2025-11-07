ETV Bharat / state

शिवपुरी में गोदाम किराए पर लेकर हो रहा था अवैध धंधा, प्रशासन ने सिखाया सबक

डीएपी के नाम से कट्टों में पैक हो रही थी नकली खाद, प्रशासन ने छापा मारकर 1200 कट्टे किए बरामद, गोदाम सील

SHIVPURI INDUSTRIAL AREA RAID
नकली खाद की शिकायत के बाद छापा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read
शिवपुरी : कृषि विभाग की टीम ने राजस्व व पुलिस के अमले के साथ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां बड़ौदी स्थित इंडस्ट्रीयल एरिया में बन रहे नकली खाद के गोदाम पर अचानक छापामार कार्रवाई कर वहां से नकली डीएपी खाद के 1200 कट्टे जब्त किए गए हैं. छापे की खबर मिलतने ही नकली खाद बनाने वाले लोग मौके से फरार हो गए. वहीं, जब्त किए गए खाद की कीमत 16 लाख 20 हजार रु बताई जा रही है.

नकली खाद की शिकायत के बाद छापा

इंडस्ट्रीयल एरिया में शिवपुरी निवासी किसी वीरेन्द्र गुप्ता के गोदाम में नकली खाद बनाए जाने की सूचना प्रशासनिक अमले को मिली थी. प्रशासन को ये जानकारी भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के माध्यम से मिली. सूचना पर गुरुवार देर शाम कृषि उप संचालक पान सिंह करौरिया, तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा, एसएडीओ संदीप रावत, सहायक संचालक कृषि किरण रावत मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की.

FAKE FERTILIZER SHIVPURI
गोदाम को सील करते अधिकारी (Etv Bharat)

आरोपियों ने किराए पर लिया था गोदाम

अधिकारियों को गोदाम में चौकीदार देवेन्द्र रावत मिला, देवेंद्र से पूछताछ में पता चला कि वीरेंद्र गुप्ता के गोदाम को मूलत: राई के रहने वाले गांधी कालोनी शिवपुरी निवासी दीपक अग्रवाल व उसका एक साथी विकास उर्फ मोनू कदम ने किराए से लिया है. वे पिछले एक माह से इस गोदाम में खाद बनाने का काम कर रहे हैं. इसके बाद टीम ने गोदाम से नकली खाद बरामद कर पंचनामा बनाते हुए गोदाम को सील कर दिया है.

यह भी पढ़ें-

भारतीय किसान संघ ने की थी शिकायत

भारतीय किसान संघ के संभागीय अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव के अनुसार, '' कार्यकर्ताओं व कुछ अन्य किसानों ने आरोपियों से पिछले साल खाद खरीदा था, जो नकली निकला. इस बार भी जब खाद खरीदा तो नकली निकला. इसी के चलते इनके गोदाम और पूरे मामले की जानकारी लेकर जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई. भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी ही प्रशासनिक अमले को गोदाम तक लेकर पहुंचे. इसके बाद पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया.''

