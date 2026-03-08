एनडीए के दिग्गज़ ओम प्रकाश राजभर को लेकर शिवपाल यादव ने क्यों कहा - छोटे स्तर के लोगों का जवाब देना उचित नहीं, पढ़ें खबर
समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा की वजह से विधायक हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 2:23 PM IST
आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव रविवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आजमगढ़ पहुंचे. जनपद आगमन के दौरान उन्होंने सठियांव क्षेत्र में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली के आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला.
उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी.
दरअसल 22 फरवरी को आजमगढ़ में आयोजित रैली में ओमप्रकाश राजभर (OP Rajbhar) ने दावा किया था कि 2027 में एनडीए जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा और समाजवादी पार्टी की स्थिति 2017 से भी खराब होगी. इस पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि छोटे स्तर के लोगों का जवाब देना उचित नहीं है.
उन्होंने कहा कि आज ओमप्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक हैं और आने वाले चुनाव में उन्हें सब पता चल जाएगा.
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इतनी ही मजबूत है, तो सीधे ओमप्रकाश राजभर को ही प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए.
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जबकि सरकार रात में सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करती है.
उन्होंने भाजपा के नारे “सबका साथ, सबका विश्वास” पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने किसी को भी विश्वास में नहीं लिया, यहां तक कि विपक्ष को भी नहीं.
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा भी पूरी तरह फेल साबित हुआ है.
इस दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज मुकदमे को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार झूठे मुकदमे दर्ज कराती है, लेकिन अदालत से ही न्याय मिलेगा.
वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोग तो उन्हें दो बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वे राज्यसभा जाकर ही खुश हो गए.
शिवपाल यादव ने कहा कि बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों से जनता परेशान है. ऐसे में 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत कर आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी.
